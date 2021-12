Desespero, traficantes e perceções. O triângulo que atrai refugiados para o Reino Unido e os leva a morrer no Canal da Mancha

“Nuns casos é a língua, o facto de eles terem familiaridade com o inglês é um grande fator. Mas a grande maioria é o facto de terem amigos ou família a viver no Reino Unido, que eles sentem que os podem ajudar a integrarem-se melhor no sistema britânico”, afirma Crawley. “Todos os que entrevistámos sentiam que tinham mais hipóteses de conseguir uma vida melhor no Reino Unido, em parte por também sentirem que é um país mais orientado para os direitos humanos. Muito disto assenta em ligações e perceções.”

A professora acrescenta que muitos dos entrevistados não só vêm de países onde são perseguidos, como esperam meses em Calais em condições terríveis. Tudo isso contribui para um plano mental de tentar alcançar o objetivo idealizado: “O facto de sentirem que perderam tudo leva-os a querer ir apenas para o sítio onde acham que têm mais hipóteses.”

Peter Walsh, que também participou em vários inquéritos do género, acrescenta um outro ponto: o tratamento duro por parte das autoridades francesas faz com que muitos ganhem particular aversão a França e a alimentar a ideia de que o Reino Unido é um país “mais amigável”. O investigador destaca, porém, um ponto: o sistema de asilo em França é na verdade, em termos monetários, “mais liberal do que o britânico”. “Em França os requerentes de asilo recebem mais dinheiro, têm alojamento em melhores condições e podem trabalhar ao fim de 6 meses — no Reino Unido têm de esperar um ano”. O The Times fez as contas: no Reino Unido, um requerente de asilo recebe cerca de 46€ por semana do Estado; em França, recebe mais de 50€.

Londres e Paris apontam dedos em público — e provavelmente negoceiam em privado

Enquanto um desejo de vida melhor no Reino Unido alimenta estas travessias do Canal que matam, os políticos britânicos e franceses dividem-se no passa-culpas. Os últimos dias foram de tensão aguda entre Londres e Paris, com a crise migratória a somar-se às anteriores das pescas (relacionada com o Brexit) e da assinatura do AUKUS (o acordo de segurança entre Austrália, Reino Unido e EUA, que desagradou a França por ter sido deixada de fora).