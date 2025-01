"Deviam deixar de perseguir quem faz o seu trabalho." Pescadores admitem que "Bina" podia estar a fugir da polícia

Sobre o que aconteceu no rio, ninguém pode dar garantias. Um comunicado da Transtejo divulgado já perto das 22h, referia que por volta das 16h55 foi dado um alerta, depois de o catamarã ter sido “alvo de abalroamento por uma embarcação de pesca”. Segundo a empresa, o comandante do navio ainda terá tentado evitar o embate, com “vários alertas sonoros” que terão sido “ignorados” pelos quatro pescadores a bordo do “Bina”. O comandante foi submetido a um teste de despiste de álcool “cujo resultado foi de 0,0g/l de álcool no sangue”, acrescenta a empresa, anunciando que já abriu um inquérito interno sobre o acidente.

As primeiras imagens do acidente, recolhidas por passageiros do catamarã e divulgadas nas redes sociais ainda durante a tarde, mostram um dos pescadores sentado sobre a embarcação virada e já com metade do casco debaixo de água. Noutro dos momentos captados em vídeos amadores, uma embarcação civil faz movimentos de aproximação ao “Bina” — e terá colaborado no resgate dos dois pescadores feridos, transportando-os para a margem sul do Tejo.

Ao Observador, os testemunhos de quem ali chegou passados alguns minutos do acidente vão divergindo nas idades das vítimas: uns dizem que estariam no barco “alguns jovens”, outros falam em “pessoas de todas as idades”. Há, porém, uma certeza entre todos: aquele “é o ganha-pão de muita gente, não há volta a dar”, acaba por resumir a mãe de um pescador.

“Sou familiar de um dos desaparecidos. Não sou de cá, mas vim apoiar o meu avô”, conta outra mulher, que fala num ofício que vai passando de geração em geração. “Vêm para a pesca porque precisam de dinheiro. Começa como uma necessidade, às vezes torna-se um prazer”, diz.

Quem fica em terra vive com o receio de receber más notícias. “Tenho medo. Vivo com o coração nas mãos desde que partem até que chegam a casa”, conta uma mãe e mulher de dois pescadores. “Não teve notas para seguir os estudos e veio para aqui. É o destino de muitos”, desabafa, sobre o único filho, antes de acrescentar: “Podia ter sido o meu, que hoje ele também saiu para a pesca.”