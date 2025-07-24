Dezenas de mortos, caças e um templo sagrado. Oito respostas para entender os confrontos entre os rivais Camboja e Tailândia

Um acordo polémico, disputas territoriais e um templo sagrado. O Camboja e a Tailândia são considerados rivais há décadas no Sudeste Asiático e envolveram-se em confrontos esta quinta-feira. Para os entender, há que recuar a 1907, quando a monarquia de Sião (a antiga designação de Tailândia) assinou um acordo com França que estipulava as fronteiras entre o país e o que hoje corresponde ao Camboja, cujos territórios foram controlados pelos franceses até 1953. A forma como os dirigentes políticos de então desenharam as limitações está na origem da recente escalada da tensão, que já causou dezenas de mortos.

Na origem da tensão entre Camboja e a Tailândia estão vários templos hindus com importante significado religioso. Um deles é o Prasat Ta Moan Thom e outro é o de Preah Vihear, dedicado ao Deus Shiva. Ambos estão localizados perto da fronteira entre os dois países e existem desentendimentos sobre a que país pertencem, gerados pelo acordo assinado em 1907. Em 2011, os dois Estados do Sudeste Asiático já se tinham envolvido em confrontos perto dos espaços religiosos, que resultaram em cerca de 20 vítimas mortais e no deslocamento de dezenas de milhares que vivem perto da fronteira.

14 anos depois, a tensão volta agora a escalar entre os dois países. Desde maio deste ano, quando um soldado do Camboja morreu na sequência de uma escaramuça perto da fronteira, as relações pioraram substancialmente. Os dois Estados do Sudeste Asiático aumentaram a presença militar perto dos postos fronteiriços, convocaram diplomatas para prestar esclarecimentos e suspenderam parcialmente as trocas comerciais entre si. Esta quinta-feira de madrugada houve ataques sem precedentes de parte a parte.