Do Brasil, dois escritores premiados em sintonia: "Não há literatura sem empatia", dizem Stênio Gardel e Victor Vidal

Em primeiro lugar, as apresentações. Oriundo de Limoeiro do Norte, nas paisagens nordestinas do Ceará, Stênio Gardel tomou o campo literário de surpresa com A Palavra Que Resta, retrato impressionista de um homem homossexual que passou a vida agarrado a uma carta do rapaz com quem despertou para a sexualidade na adolescência. Já idoso, e após passar por privações e violências — da própria família, inclusive — após abandonar o seu meio rural e conservador, decide aprender a ler no seio de uma comunidade tão “marginal” quanto ele. A qualidade da escrita, aliada à da tradução, levou este romance a tornar-se no primeiro vencedor lusófono do National Book Award para melhor obra traduzida em 2023.

Do outro lado, Victor Vidal. Historiador de arte e académico ligado ao serviço educativo e à museologia, este carioca não é avesso às letras. Pelas suas próprias palavras, já tinha escrito 12 romances que ficaram na gaveta. Calha que o 13.º foi o primeiro a ver a luz do dia e foi o da sorte, tendo vencido o prémio LeYa quando concorreu na edição de 2023. Não Há Pássaros Aqui de seu nome, tem no cerne da narrativa uma jovem adulta, Ana, marcada pela infância e adolescência de abusos sofridos às mãos da mãe, Andrea, com quem cortou relações. O seu quotidiano é interrompido quando recebe uma chamada a avisar que a progenitora desapareceu, forçando-a a confrontar o passado — incluindo um episódio traumático e definitivo que para sempre marcou as duas.

Tanto um livro quanto o outro não são propriamente literatura ligeira para apreciar à sombra de um guarda-sol — ou talvez resultem ainda melhor pela envolvência das suas páginas como contraste à leveza das férias de verão. Apesar de serem romances muito diferentes, carregam ambos histórias de traumas cuja resolução está sempre à espreita, mas que exige muito das personagens. E também de falibilidade humana, de como os discriminados também discriminam, de como as vítimas de violência também a perpetuam — conscientemente ou não.

Tanto Stênio Gardel como Victor Vidal estiveram em Lisboa, com o Observador a apanhar os dois na livraria Buchholz para uma inusitada conversa a três.

Já tiveram a oportunidade de ler o livro um do outro? O que acharam?

Stênio Gardel (SG) — Estou lendo o do Victor, saiu há pouquinho tempo, e até comentei com ele quanto à construção do suspense do livro, que é muito boa, e as transições de tempo também. Acho que ele traz questões muito relevantes de violência e de saúde mental, que podem ser discutidas a partir do livro. E estou doido para saber o mistério que é instaurado no começo da história.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Victor Vidal (VV) — Eu já tinha lido o livro do Stênio perto da época do lançamento no Brasil e gostei muito da narrativa. O processo de aceitação pelo qual o personagem passa é muito interessante. A gente pensa nos nossos próprios processos de aceitação, seja eles quais forem, enquanto está lendo. E o final do livro do Stênio é assim… incrível.

Algo que acho interessante, apesar de serem duas narrativas completamente distintas, até mesmo na escrita, é que têm alguns pontos de contacto. Como a ideia do trauma. No caso de A Palavra que Resta, há a perda de um amor antigo, a violência homofóbica, a resolução que parece nunca chegar. Em Não há Pássaros Aqui, os maus-tratos infantis, a prisão mental que causam e as relações mantidas sob o signo dessa brutalidade. O que procuraram explorar com este tema?

SG — Acho que, no meu caso, com o processo de aceitação do Raimundo, ele meio que caminha em paralelo com a aprendizagem dele da língua escrita. Só que esse paralelo só vai até determinado ponto, não é? Porque ao conseguir aprender a ler e escrever, ele já poderia ler a carta, mas decide não fazê-lo — toma a escolha de não fazê-lo. E aí, esse sentimento de encerramento pode não ser percebido ou sentido pelo leitor, mas acredito que há uma conclusão para o Raimundo, porque houve ali uma mudança na relação dele com a carta. E para ele, ali, houve algum tipo de resolução.

▲ A capa de "A Palavra que Resta", de Stênio Gardel, na edição Portuguesa da D. Quixote

No fundo, mais importante ou não do que saber qual o conteúdo da carta, que é um grande gancho, a decisão que ele toma sobre o que fazer com ela é o que importa no final, não é? De certa maneira, fecha todo este percurso de aceitação, como estava a dizer?

SG — Sim, sim. É interessante como o não conhecimento da carta acaba sendo mais enriquecedor ou mais potente do que qualquer conteúdo que pudesse ser revelado. Ali o Raimundo realmente percebe o poder que a palavra tem, ele se sente emancipado, digamos assim, do analfabetismo, mas agora também está emancipado da carta. Não quer dizer que a carta não signifique mais nada para ele. Claro que significa, mas não da mesma forma como ela significava antes de ele saber ler e escrever. Essas duas emancipações são muito importantes, são constituintes de quem ele é. E uma coisa que percebi agora, falando de resolução, olha como a última palavra do livro é “começo”. Por mais paradoxal que possa ser, a resolução do livro termina com a palavra “começo”. Mas mesmo assim é uma resolução, e é muito potente.

E um fim é um começo de outra coisa a seguir.

SG — Sim, sim, exato. Ele enxerga caminhos, possibilidades à frente.

VV — Porque não há nenhum começo sem resolução.

E no caso de Ana, estamos a falar de outro tipo de trauma e de tentativa de resolução. O que o motivou a explorar a própria relação que ela tem com a mãe?

VV — Primeiro, o que eu queria explorar era essa desconexão dela com a mãe, dela tentando dar um significado para on desaparecimento da mãe. Mas, por outro lado, enquanto estava escrevendo o livro, nunca vi ela tentando encontrar algum tipo de resolução, porque acho que, no fundo, ela sempre entendeu que nunca teria o que precisava. Perto do fim, o livro dá essa dica de que ela não encontra a resolução que busca, porque ela diz que nunca vai saber porque é que determinadas coisas aconteceram, porque é que as pessoas tomaram determinadas decisões. Enfatiza muito essa ideia de um vazio, de que talvez a resolução dela fosse aceitar o vazio.

É um pouco a ideia de, passo a expressão, aceitar a mão que se recebeu e a jogar com as cartas que se tem.

VV — O final fica em aberto. Cada um vai ter a sua interpretação. Acho que a minha, embora eu tenha escrito a história, acaba soando como a interpretação oficial, mas é de que não há redenção para ela, não há resolução para ela.

Como o Stênio disse, a palavra escrita e a literatura são fulcrais em ambos os livros, de certa maneira. Para Raimundo, não saber ler priva-o de toda uma vida. Quanto a Ana, a ligação que ela cria com o amigo Benjamin, na infância, vem da leitura comum de Monte dos Vendavais, de Emily Brontë. A palavra é um esticador de horizontes, como o Stênio escreve?

SG — Acredito que sim. Essa expressão é de um poema do Manoel de Barros, que está no livro como uma poesia estudada pelo Raimundo, ele tem de escrever um textinho sobre essa poesia. Desde o começo que eu sabia que tratar da palavra seria muito importante no livro. Tratar das várias formas de palavra: a unidade lexical é palavra, mas a gente pode ter toda uma crença como palavra, pode ter um livro como palavra, silêncios são palavras. Então, todas essas formas podem ser encontradas no livro. E também era importante refletir quanto à força que a linguagem tem. Você pode criar e você pode destruir só com palavras. O Raimundo reflete sobre isso quando ele fala que aguenta os braços do pai mas não aguenta as palavras da mãe. Então, isso põe peso sobre o que a Caetana diz e é um peso maior do que aquele que o Raimundo sente quando é açoitado pelo pai. E eu sabia disso desde o começo. Além, claro, do facto de eu trazer esse personagem que sonha com a palavra escrita, mas escrevo a sua história próxima à oralidade, Há aí também as diferenças com que nós nos expressamos e tudo isso estava desde o começo muito claro na minha cabeça. Óbvio que tem a parte espontânea, a parte da escrita palavra após palavra não dá para explicar muito. Mas eu sabia desde o começo que traria esses assuntos. E acredito, sim, que as palavras têm muita força, seja criativa ou destrutiva.

VV — No meu caso, acredito que é menos a palavra que tem esse papel. Num sentido geral, é mais a obra de arte que o ocupa. Eu acho que nesses dois personagens, tanto na Ana quanto no Benjamin, já existe ali uma busca pela beleza e muitas vezes converge em uma busca por arte. Então tem o livro [“Monte dos Vendavais”], tem as pinturas da mãe, tem as luzes que ela vê que saem da igreja, tem o parque… Existe ali uma busca deles por uma beleza, como se esta fosse resolver tudo, fosse responder a tudo. Em alguns momentos. ela é reconfortante, consegue expandir esses horizontes deles, mas em outros ela acaba se tornando sufocante — tanto que o final é como é, e a capa é a dica. É o que acontece, o que ela faz com a beleza.