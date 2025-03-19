Do "Gomes do basquetebol" a ser o único a liderar Liga, FPF e COP: como Fernando Gomes fez bingo no desporto nacional

FC Porto, Liga Portugal, Federação Portuguesa de Futebol, Comité Olímpico de Portugal. Ao vencer as eleições desta quarta-feira, derrotando Laurentino Dias, Fernando Gomes foi eleito o novo presidente do Comité Olímpico, chegou ao quarto grande desafio no panorama desportivo português e tornou-se também o primeiro a liderar as três organizações.

Com 73 anos, pai de três filhos, o economista formado na Faculdade de Economia do Porto começou por ser jogador de basquetebol do FC Porto. Foi campeão nacional em três ocasiões, chegou à Seleção Nacional e foi já depois de licenciado que regressou ao clube como responsável pela modalidade, antes de chegar a vice-presidente e administrador da SAD.

Deixou o FC Porto para se atirar à Liga Portugal, mas o contexto da saída de Gilberto Madaíl pós-Mundial 2010 levou-o a decidir que estava pronto para voos mais altos. Candidatou-se à Federação Portuguesa de Futebol e por lá ficou até há bem pouco tempo – conquistando troféus no futebol, no futsal e no futebol de praia, levando o futebol feminino ao Europeu e ao Mundial, inaugurando a Cidade do Futebol e o Canal 11.

Agora, com a vitória nas eleições desta quarta-feira, segue-se o Comité Olímpico de Portugal e a preparação dos Jogos Olímpicos de 2028, em Los Angeles. Com a garantia de que tudo será feito como o próprio sempre tentou: “Pensar sempre primeiro nos atletas e nos portugueses que deles se orgulham”.