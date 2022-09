Faltavam poucos minutos para as dez da noite quando uma das trabalhadoras de uma loja de roupa interior se preparava para recomeçar o trabalho. Enquanto entrava, já dentro do Almada Fórum, ouviu tiros. No total, três disparos. E deu conta de que começava uma enorme confusão à sua volta, com muitas pessoas a correr. Nesse momento, uma das balas atingiu, de raspão, uma criança de cinco anos. Ferida, a criança foi então levada pela família, que se encontrava ali às compras este sábado, para dentro da loja onde esta mulher trabalha.

“A família estava no centro comercial a fazer compras e foram apanhados no meio da confusão. A criança ficou aqui até chegar a ambulância para ser levada para o hospital. A polícia não deixava ninguém sair”, contou a trabalhadora que não quis ser identificada. Nervosa, a criança chorava enquanto esperava pela ambulância. Quando a ajuda médica chegou a, a criança foi de imediato transportada para o Hospital Garcia de Orta, também em Almada. Mais ninguém precisou de assistência médica.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.