Uma menina de 5 anos sofreu ferimentos provocados por um tiro disparado, esta noite de sábado, na sequência de um confronto entre dois grupos rivais, no Almada Fórum, apurou o Observador junto de fonte da Direção Nacional da PSP. Foram disparados três tiros de arma de fogo no interior do centro comercial semeando o pânico, com pessoas a fugir e lojistas a trancarem-se dentro das lojas. A PJ já está no local.

A informação de um tiroteio começou a circular por vários utilizadores das redes sociais, com imagens e vídeos de um homem a ser detido. A PSP afirmou ao Observador, pelas 23h50, que este homem era apenas um suspeito que foi intercetado e que se está ainda a apurar a sua relação com o ocorrido nas instalações. Não está assim sob detenção.

O centro comercial foi evacuado após os disparos, pelas 22h00, e uma equipa dos bombeiros da Trafaria foi chamada ao local. Os bombeiros transportaram a menina de cinco anos, que será a única vítima, para o Hospital Garcia de Orta. Aparentemente terá ferimentos no joelho, mas serão ligeiros.

A PSP recolheu também no local um invólucro de uma munição no vidro de um elevador. Para já a informação que têm é que os tiros terão sido disparados entre dois grupos rivais, desconhecendo-se a sua composição e os motivos. A Polícia Judiciária já está no local a recolher vestígios e ficará com a investigação a cargo.

Nas redes sociais há relatos de funcionários fechados em lojas e de pessoas que fugiram depois de ouvir os tiros. Uma das testemunhas no local contou ao Observador que pelas 21h45 ouviu dois ou três tiros na zona do hall da sereia e que ele e dezenas de pessoas começaram a fugir para o exterior. “Foi um pânico”, conta. “A confusão foi maior porque os seguranças dos três pisos mandaram todas as pessoas fugirem…. Quando os tiros tinha sido no rés do chão”, explicou a mesma testemunha que, por motivos profissionais, prefere não ser identificada.

A PSP terá chegado ao local pouco depois e há vídeos que mostram a polícia a algemar um suspeito.