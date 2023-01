Vamos esquecer os Patriot. Quando o presente dos Estados Unidos chegar à Ucrânia, haverá mais vida além do sistema de defesa antiaérea. No pacote vão 100 mil cartuchos para canhões, 50 mil rockets e 75 mil cartuchos para artilharia de grande calibre e balas de morteiro. Tudo somado, o exército de Kiev terá munição suficiente para queimar durante dois meses na guerra contra a Rússia. Há mais um detalhe: são balas (e não só) para usar em equipamento soviético. Em remessas anteriores, chegou à Ucrânia munição para a artilharia padrão da NATO, como, por exemplo, projéteis de 155 mm para obuses. Os canhões M114 Howitzer, que os norte-americanos têm cedido a Kiev em grande quantidade, usam este tipo de munição.

Com balas para durar os primeiros meses de 2023, o Presidente ucraniano deveria estar satisfeito. Mas não está. Na visita que fez aos Estados Unidos em dezembro, agradeceu toda a ajuda que a administração Joe Biden lhe tem dado e pediu mais. E mais. E mais. Na conferência de imprensa conjunta, um dos jornalistas presentes perguntou ao Presidente dos Estados Unidos se o seu país não tem capacidade de entregar a Kiev tudo o que Volodymyr Zelensky pede. Com um sorriso, e com o dedo a apontar para o Presidente ucraniano, Biden respondeu: “Ele acha que sim.”

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.