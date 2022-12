Quando, na última quarta-feira, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aterrou em Washington depois de uma perigosa viagem, planeada ao milímetro e mantida em segredo até à sua concretização, começou de imediato a especulação: como seria a visita-relâmpago de Zelensky à capital americana, em plena guerra, entendida por Moscovo? Como uma provocação capaz de fazer escalar o conflito? E o que explica, agora, que Putin tenha vindo a público dizer que está “pronto para negociar”? Para muitos no Ocidente, Putin não tem intenções reais de se abrir a uma solução negociada: está apenas a tentar atirar para Kiev a culpa de uma guerra que não termina e que já é vista com muito maus olhos dentro da própria Rússia.

Zelensky esteve em solo americano menos de 24 horas, mas teve tempo para uma reunião bilateral com o Presidente dos EUA, Joe Biden, para um discurso no Congresso e, sobretudo, para receber mais uma generosa ajuda militar por parte de Washington: um pacote no valor de 1,8 mil milhões de dólares que incluiu o sofisticado sistema de defesa anti-aérea Patriot e vários outros equipamentos militares, que se juntaram a um pacote no valor de 45 mil milhões de dólares já previamente acordado.

