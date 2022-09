Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ainda não era hora de almoço quando, este sábado, um pequeno canto da Quinta da Atalaia onde se juntavam algumas dezenas de pessoas irrompeu em aplausos efusivos. Não se tratava de nenhum concerto nem era hora de ouvir Jerónimo de Sousa discursar; as palmas eram uma reação a uma simples referência da dirigente Ilda Figueiredo ao artigo 7º da Constituição — o artigo, que o partido imprimiu integralmente no programa do evento, que aponta para o objetivo de assegurar a “paz entre os povos” — e um reflexo do que o PCP queria, afinal, transmitir nesta Festa do Avante!: que está do lado da “paz”, que não apoia a guerra na Ucrânia e que a sua posição sobre a mesma está, afinal, a ser deturpada.

Mas a conclusão de três dias de festa não foi apenas essa e passou, e muito, por estabelecer quem são, afinal, os culpados pela invasão russa da Ucrânia. Nos debates sobre o assunto a que o Observador assistiu, a lógica foi comum: a Federação Russa é que está a ser alvo de um “cerco” e de uma “guerra por procuração”; quem quer continuar a guerra são os “interesses económicos do imperialismo”; e a guerra na Ucrânia funciona apenas como um pretexto para quem quer verdadeiramente “implementar uma política de guerra e de sanções” — Estados Unidos, NATO e a “seguidista” União Europeia.

No meio desta narrativa, em que o PCP se encontra, a nível nacional, isolado, onde fica o partido? Dirigentes e militantes sabem a resposta — em dificuldades. E, por isso, passaram também estes dias de “Avante!” a estabelecer o guião para lidar com essas dificuldades, ou, pelas palavras dos comunistas, a “furar o cerco” e a “ofensiva ideológica”, “desmontar mitos, bloqueios e versões oficiais”, e a tentar passar a sua mensagem. O lema, repetido por vários dirigentes, é claro: “Pelo PCP fala o PCP”. Não há margem para outras interpretações.

“Eles querem lutar até à morte do último ucraniano”

