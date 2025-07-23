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EDP Clube Runners: Um programa de sucesso destinado a crescer

O projeto de atletismo da EDP apresenta resultados muito positivos nos bairros de Lisboa onde foi iniciado, ao fim de um ano de implementação. Agora, expande-se a novos bairros.

Lançado em março de 2024, o EDP Clube Runners faz parte da estratégia da EDP de apoiar o atletismo nacional, não só pelo patrocínio das grandes provas, mas também pelo compromisso claro com a formação e intervenção social. É nesta última vertente que se enquadra o projeto, cujo objetivo passa por fornecer ferramentas às novas gerações para que possam progredir no atletismo.

No entanto, o EDP Clube Runners vai além da prática do atletismo: promove valores como a disciplina, o foco e o sentido de pertença, ajudando a abrir caminhos de superação pessoal e coletiva para crianças e adolescentes que vivem em comunidades marcadas por vulnerabilidades socioeconómicas.

Com o intuito de democratizar o acesso ao atletismo profissional a crianças e jovens entre os 8 e os 16 anos, o projeto estabeleceu naquelas comunidades equipas que contam com um treinador profissional. Este, treina os grupos de jovens para progressivamente adquirirem as competências necessárias para a prática de atletismo. Nesta iniciativa são realizados treinos semanais de preparação física e corrida, com o objetivo de ajudar os jovens a atingir o seu potencial e o nível necessário para competirem em provas oficiais.

Este ano, a EDP estendeu o projeto a três bairros do Porto, mais precisamente da freguesia de Campanhã. Em fevereiro de 2025, o EDP Clube Runners estabeleceu-se nos bairros do Cerco, do Falcão e do Monte da Bela, todos eles afetados pela pobreza e pela exclusão social. Com os treinos a decorrer no espaço desportivo do Bairro do Falcão, o novo clube já conta com mais de 30 jovens inscritos, o que é um sinal de sucesso.

O alargamento a estes bairros do Porto faz parte de um processo ambicioso, que conta levar o EDP Club Runners até outras comunidades por todo o País, tendo em conta os mesmos critérios que levaram à escolha dos bairros onde atualmente já foi implementado: lugares e comunidades que se defrontam com desafios socioeconómicos, e que apresentem um forte potencial para a inovação social e para o desenvolvimento comunitário.

Os jovens destes clubes juntam-se duas vezes por semana para os treinos regulares e uma vez por mês para um treino excecional, ao fim de semana, em que as famílias são convidadas a marcar presença. Desde o início do projeto, também já foram realizados três treinos na pista de atletismo do Centro de Alto Rendimento do Jamor, onde os jovens tiveram a oportunidade de treinar onde os atletas olímpicos portugueses treinam. Desde o lançamento do EDP Clube Runners, já foram realizados mais de 250 treinos, com mais de 100 jovens inscritos.

Numa primeira fase, estabeleceram-se os Clubes do Bairro do Zambujal e da Cova da Moura, ambos na Amadora, na coroa suburbana a norte da cidade de Lisboa. Estes bairros foram escolhidos pelos projetos de impacto social já desenvolvidos pela EDP nesses mesmos lugares, através de medidas de eficiência energética e da doação de painéis solares às famílias destas comunidades. Por exemplo, no caso da Cova da Moura, o programa Solar Solidário que instalou 300 painéis solares nas casas de 150 famílias do bairro.

A implementação do projeto nestas comunidades passou pelo estabelecimento de um núcleo local que faz a ligação com os treinadores profissionais do EDP Clube Runners. Assim, em cada comunidade existe um líder comunitário, responsável pela divulgação do projeto e por ajudar a captar o interesse dos jovens para participarem nas atividades. Existem ainda um coordenador técnico, responsável pelo planeamento dos treinos, um treinador e um monitor. O papel da equipa que está no terreno é fundamental para a compreensão e difusão do projeto pela comunidade.

No EDP Clube Runners pretende-se que as equipas possam começar progressivamente a participar em competições oficiais, tais como: a EDP New Generation, a prova para jovens que decorre nos fins de semana da EDP Maratona de Lisboa, em outubro; e da EDP Meia Maratona de Lisboa, em março. Este ano, as equipas do Clube Runners já participaram  em algumas provas. tais como a Milha Urbana de São Marcos (20 fevereiro), a EDP New Generation (8 março), com 5 jovens no pódio, e a Corrida de Rio de Mouro (10 maio), prova do Troféu Sintra a Correr (22 maio), entre outras.

Ao mesmo tempo que potencia as aptidões desportivas dos atletas, o projeto fomenta a vivência em comunidade, estimulando o sentido de pertença e o orgulho no lugar a que estes jovens pertencem. No fundo, promove-se o verdadeiro espírito de equipa, aquele que nasce do sentimento pelo lugar e por tudo o que representa.

A iniciativa EDP Clube Runners faz parte do EDP Y.E.S. – You Empower Society, o programa global de impacto social do grupo, que junta mais de 500 projetos de responsabilidade social em diferentes geografias e que foi reforçado com esta intervenção inovadora no desporto. A relação da EDP com o atletismo reflete o seu compromisso com um propósito maior, que se bate por um mundo mais sustentável, mais inclusivo e mais justo.

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