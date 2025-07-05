Elon Musk tem o dinheiro, os votos libertários e um objetivo firme. O seu terceiro partido pode ameaçar a hegemonia bipartidária?

Entre o início de outubro de 2024 e o final de maio de 2025, Elon Musk foi um dos braços direitos do candidato republicano (primeiro) e Presidente dos Estados Unidos da América (depois). A sua saída da Casa Branca fez-se com um estrondo e muitas ameaças a Donald Trump. Entre as críticas ao chefe de Estado, o dono do X deixava aos seus seguidores uma questão: “É altura de criar um novo partido político na América que represente realmente os 80% do meio?”

Não foi a primeira nem a última vez que Musk namorou a ideia de fundar um “terceiro partido” nos Estados Unidos. Em 2022, no mesmo ano em que anunciou que ia deixar de apoiar o Partido Democrata, como tinha feito no passado, escreveu no, à data, ainda Twitter que “um partido mais moderado em todos os assuntos do que os Republicanos ou os Democratas seria ideal”. Numa segunda publicação, declarou: “É isso que a maioria das pessoas na América quer, mas infelizmente não é realista”.

Três anos depois, o “realismo” deixou de ser uma preocupação. Na sua rede social, o X, depois de uma sondagem informal entre o seguidores, fez o anúncio: o “America Party” vai mesmo nascer para “devolver a liberdade” aos cidadãos dos EUA.

A gota de água foi a mesma que gerou a sua cisão com a administração Trump: a “one big beautiful bill“, o mega-projeto de isenções fiscais e cortes orçamentais que veria a Tesla de Elon Musk a perder fundos federais. “Se este projeto de lei louco for aprovado, o Partido da América será formado no dia seguinte“, anunciou, uma também no X, na véspera de a lei ser votada pelo Senado. Apesar da campanha do homem mais rico do mundo em contrário, a lei foi mesmo aprovada pela câmara alta do Congresso.

Esta quinta-feira, a votação na Câmara dos Representantes — onde a lei já tinha sido aprovada, mas teve de ser votada novamente devido a mudanças do Senado no texto — teve o mesmo fim. A prioridade legislativa de Donald Trump foi aprovada e, posteriormente, promulgada pelo Presidente esta sexta-feira, dia 4 de julho, Dia da Independência. A promessa de Elon Musk fundar um terceiro partido não se previa tão imediata, mas aconteceu mesmo.