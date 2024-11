Em Matosinhos, há um projeto para profissionais de saúde que cuida das emoções de quem trata dos outros

Na primeira sessão do “Mais Por Ti, aparecem projetados num ecrã, colocado na parede, os objetivos individuais e gerais do programa. Promover o autoconhecimento e o autocuidado. Aumentar a satisfação com a vida e diminuir a vulnerabilidade psicológica. Aumentar o bem-estar, a capacidade para lidar com o stress e a resistência à doença. Melhorar a comunicação entre profissionais e capacitá-los para prestarem uma primeira ajuda em saúde mental. A equipa de enfermagem de saúde mental positiva, que promove o programa, junta grupos com um mínimo de seis e um máximo de dez participantes, depois das inscrições recebidas pela ordem de chegada. Sérgio Cunha, Sónia Rocha e Mariana Lima são os enfermeiros que coordenam as sessões. Estão ali para ouvir e para falar. O que ali é dito e partilhado não sai da pequena sala no rés-do-chão do Departamento de Saúde Mental da ULS de Matosinhos. O aviso é feito no início.

“Não é uma formação, é uma intervenção”, explica Sérgio Cunha, especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, coordenador do “Mais Por Ti”. É um programa focado no autoconhecimento, no autocuidado, na resiliência individual, na gestão de conflitos, na capacidade de entender e comunicar emoções. “Promover os pontos fortes, aumentar a satisfação com a vida, perceber quais são as nossas vulnerabilidades, cuidar de nós”, sublinha o responsável.

“Sou a mesma pessoa. Não dá para desligar o botão”

Liliana Silva é enfermeira há 17 anos, dedica-se neste momento à investigação, foi mais um desafio profissional. Ouviu falar do programa, inscreveu-se logo que teve oportunidade, frequentou-o durante o mês de abril deste ano. “Aprendemos a dar nomes às coisas, há imensos nomes para as emoções que podemos sentir.” A encontrar as melhores palavras para definir o que se sente, a alargar o vocabulário emocional. No trabalho e na vida. É difícil separar a Liliana profissional, da Liliana pessoa, da Liliana mulher. “Sou a mesma pessoa, não dá para desligar o botão.”

O dia a dia de um profissional de saúde é habitualmente incerto e pode ser puxado em termos emocionais. No “Mais Por Ti” dão-se estratégias para enfrentar o que acontece. “Ferramentas para lidar com o stress e promover a saúde mental, aprendemos a respeitar o nosso espaço, a ter momentos de lazer, e que isso é importante.” Liliana Silva ficou satisfeita com as aprendizagens. “É um programa muito interessante, a partilha de experiências do grupo, percebemos que não somos só nós a lidar com desafios e conflitos, ajuda-nos a desconstruir preconceitos, a ter mais empatia quando estamos em relações profissionais, a tentar compreender os vários pontos de vista, a tratarmos de nós e da nossa saúde mental.” “Também é importante para mantermos a harmonia numa instituição”, acrescenta.