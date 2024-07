Em Matosinhos, um padre que apareceu morto mostra as feridas de uma comunidade dividida — por causa de uma estátua de Nossa Senhora

O padre António Augusto estava invulgarmente incontactável havia várias horas. Um dos seus paroquianos de Lavra, no concelho de Matosinhos, tinha morrido no dia anterior, um domingo. A família e a agência funerária precisavam de acertar com o sacerdote os detalhes das cerimónias fúnebres, mas não conseguiam falar com ele. Perante a ausência de resposta, falaram com o secretário da paróquia — que era um dos colaboradores mais próximos do sacerdote e tinha as chaves da casa paroquial. O secretário, Delfim, estava de folga naquela segunda-feira e estranhou a atitude do padre, habitualmente pontual e disponível.

Para tirar as dúvidas, Delfim foi à casa do padre, a poucos metros da igreja paroquial de Lavra. Encontrou-o morto, caído, ainda com a roupa que usara no dia anterior. O primeiro anúncio público surgiu na tarde dessa segunda-feira, pela voz de um outro padre da diocese do Porto: “Faleceu o Sr. Pe. António Augusto Teixeira de Sousa, Pároco de Lavra e Perafita. Não se sabe se faleceu ontem ou hoje. Foi encontrado morto na residência paroquial, pelo Secretário Delfim, que o chamava hoje para um serviço religioso. Não há mais informações de momento sobre as causas do seu falecimento.”

A morte repentina do padre António Augusto Teixeira de Sousa, de 71 anos mas sem quaisquer problemas de saúde conhecidos, teve um impacto imediato na paróquia de Lavra, uma comunidade católica que viveu os últimos dois meses em clima de profunda tensão e divisão, com direito a manifestações que chegaram aos jornais e às televisões. Uma polémica que colocou paroquianos contra paroquianos e que levou à intervenção da diocese do Porto — tudo devido ao alegado cancelamento de uma procissão histórica com uma igualmente histórica estátua de Nossa Senhora de Fátima, muito estimada pela comunidade piscatória que compõe uma boa parte da paróquia. Devido à controvérsia, o padre chegou mesmo a ser alvo de uma petição, organizada por alguns paroquianos e enviada ao bispo do Porto, Manuel Linda, no sentido de pedir a demissão do sacerdote.

▲ O padre António Augusto morreu repentinamente aos 71 anos de idade Imagem retirada do Facebook da paróquia de Lavra

Nas redes sociais, não faltou quem procurasse estabelecer uma ligação entre os dois acontecimentos — os dois meses de tensão, que teriam deixado o padre em grande sofrimento físico e psíquico, e a morte do sacerdote. Em Lavra, contudo, ninguém o diz abertamente. Os vários paroquianos com quem o Observador falou afirmam apenas que terá sido uma triste coincidência. Os que aceitam falar recusam ser identificados: todos argumentam que não querem lançar mais gasolina para uma fogueira que continua a arder e preferem contribuir para a difícil pacificação da comunidade paroquial não lançando acusações contra ninguém.

A verdade, porém, é que nenhum esconde o seu posicionamento sobre a polémica que deu origem a toda esta tensão. “Não fazia mal nenhum a imagem ir de dois em dois anos na procissão”, desabafa ao Observador uma paroquiana de 66 anos, natural da zona piscatória de Angeiras, em Lavra, que se lembra de participar na procissão com Nossa Senhora de Fátima na praia desde a infância. “Deviam falar com os paroquianos. Não é a comissão nem o padre que mandam na igreja. A comunidade não foi ouvida.” Outros, contudo, lembram que os católicos não adoram estátuas e que não faz sentido considerar que uma imagem tem mais valor religioso que outra. Além disso, recordam que o sacerdote “nunca quis pôr em causa a tradição”, que a estátua comprada para substituir a original já era conhecida da comunidade há mais de um ano e que o objetivo de António Augusto era apenas o de preservar a outra estátua original, de grande valor artístico.

Uma estátua com quase um século

A polémica estourou em abril deste ano, quando começou a circular nas redes sociais, em grupos de habitantes da freguesia de Lavra, uma informação que exaltou os ânimos de um grupo de paroquianos. A tradicional procissão de agosto em honra de Nossa Senhora de Fátima, que se realiza a cada dois anos entre a igreja paroquial e a praia de Angeiras para abençoar os pescadores e os barcos, não seria feita, como habitualmente, com a antiga estátua de Nossa Senhora que está na paróquia desde a década de 1940. Usariam uma outra imagem, recentemente comprada em Fátima pelo sacerdote. Foi o suficiente para que se levantasse uma onda de indignação contra o padre António Augusto.

Além de muitos insultos diretos ao padre e aos responsáveis da paróquia, houve quem acusasse o sacerdote de desrespeitar uma antiga tradição da comunidade piscatória, quem lhe apontasse uma atitude de “quero, posso e mando” a respeito das devoções populares, quem prometesse protestar nas ruas contra a decisão e até quem lamentasse que os fiéis ficassem impedidos de cumprir as suas promessas a Nossa Senhora por não estarem na presença da imagem original junto da qual fizeram as ditas promessas. A tensão subiu de tom e, em maio, como noticiou na altura a agência Lusa, já circulavam duas petições dirigidas ao bispo do Porto contra o padre: uma pedia a substituição imediata do sacerdote, outra pedia o regresso da procissão, alegadamente cancelada.

Também em maio, um grupo de manifestantes em defesa da tradicional procissão de agosto organizou uma manifestação pacífica em frente à igreja paroquial de Lavra, na noite em que se realizou uma procissão de velas em honra de Nossa Senhora de Fátima. Dezenas de pessoas, vestidas de preto, ficaram em silêncio à porta da igreja enquanto decorria a celebração, como mostram as imagens captadas na altura por uma reportagem da TVI. Depois, colocaram-se no meio da procissão e abrandaram o passo, com o objetivo de a atrasar significativamente. No final das celebrações, vários dos manifestantes entraram na igreja e colocaram flores junto da imagem enquanto gritavam: “É nossa!”