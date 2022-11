“Nunca na minha carreira vi uma tão completa falha de controlos corporativos e uma tão completa ausência de informação financeira confiável como a que ocorreu neste caso”. A declaração do novo presidente da FTX, escolhido no âmbito do processo de insolvência, torna-se mais relevante se olharmos para o passado de John J. Ray III. Este advogado foi quem liderou a falência da Enron, empresa de serviços de energia na qual foi descoberta, em 2001, uma fraude contabilística (empolava as receitas) que deitou abaixo da companhia e arrastou a auditora Arthur Andersen, tendo o presidente executivo da companhia de energia Jeffrey Keith Skilling sido condenado a uma pena de prisão — primeiro por um período de 24 anos, pena encurtada em recurso, acabando por sair (em 2019) ao fim de 12 anos. Para liderar, então, a falência da Enron foi escolhido John J. Ray III, que agora assume a liderança da FTX.

A plataforma de criptoativos, fundada por Sam Bankman-Fried, entrou em insolvência a 11 de novembro, começando-se agora a conhecer a dimensão da queda, apontando-se o dedo ao jovem ex-milionário.

A comparação com o caso Enron tornou-se assim mais visível. Numa análise do banco Bernstein, os seus analistas assumem que o caso da “FTX está mais próximo da Enron do que do Lehman”. John J. Ray III diz que é pior, apontando a sistemas cuja integridade estava comprometida, até a falhas na supervisão fora dos Estados Unidos, mas também, segundo o processo de falência, “à concentração do controlo nas mãos de um muito pequeno grupo de inexperientes, não sofisticados e potencialmente comprometidos”, o que leva a uma “situação sem precedentes”.

