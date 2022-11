Na última segunda-feira, Sam Bankman-Fried, o fundador e então CEO da plataforma de criptoativos FTX acordou multimilionário. Aos 30 anos, era visto como uma espécie de “prodígio das cripto” e uma das vozes mais relevantes do setor. A plataforma que criou, a FTX, rivalizava com a Binance, a plataforma de negociação mais popular do mundo deste tipo de ativos.

Segundo o índice de multimilionários da Bloomberg, na segunda-feira a fortuna de Sam Bankman-Fried, também conhecido por SBF, estava avaliada em 16 mil milhões de dólares. Na primavera, o património do fundador da FTX até era mais significativo, nos 26 mil milhões de dólares.

No final desta semana, SBF já nem um lugar tinha na lista dos mais ricos do mundo. A Bloomberg até já descreve a situação como uma das destruições de fortunas mais rápidas da história. Ainda assim, vale ressalvar que Bankman-Fried pode ter ativos que não são de conhecimento público. E parte do problema pode estar aí.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.