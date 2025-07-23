Entre o "amigo de sempre" CDS e o "sangue novo" da IL. Moedas coloca liberais à frente dos democratas cristãos

Está fechado e assinado o acordo de coligação “Por ti, Lisboa”, entre PSD, CDS-PP e Iniciativa Liberal. Apesar de ainda não terem sido apresentados nomes no evento na Fábrica de Unicórnios de Lisboa, estão desfeitas algumas das dúvidas que persistiam: liberais e democratas-cristãos ficam mesmo com dois vereadores cada um em lugares elegíveis, como o Observador tinha avançado, sendo que a IL segue na frente do CDS-PP, em quarto lugar, a seguir a três nomes dos sociais-democratas.

Por outro lado, o CDS-PP ficou com os quinto e sétimo lugares na lista, sendo que, caso a coligação não consiga atingir os nove deputados da maioria absoluta, como aconteceu há quatro anos (em que PSD e CDS elegeram sete), os liberais podem ficar apenas com um representante, já que o segundo nome está no oitavo lugar. A verdade é que, com os liberais ao lado de Moedas e o atual peso eleitoral do partido, ambiciona-se um resultado acima dos tais sete vereadores eleitos em 2021.

No que toca à Assembleia Municipal de Lisboa, em que o CDS-PP conseguiu um primeiro lugar na lista com Isabel Galriça Neto há quatro anos, passa a pertencer ao PSD. O que, de resto, o Observador também tinha avançado. A novidade é que, também aqui, a IL surge em segundo, antes do CDS, que vai no quarto lugar.

Há outros pormenores relevantes no acordo: o CDS-PP, que em 2021 tinha nove candidatos a presidentes de junta de freguesia, passa a ter seis, e a Iniciativa Liberal fica com três. Ainda assim, também neste particular, já noticiado pelo Observador há alguns dias, a IL fica pior posicionado que o CDS: tem metade das presidências de junta dos centristas. Não é uma passagem direta no que às juntas diz respeito, mas confirma-se que os democratas-cristãos perdem três, exatamente as que a IL passa a ter. O PSD mantém-se intacto, com 15 candidaturas a presidentes de junta. A distribuição faz-se da seguinte forma: CDS-PP fica com Ajuda, Arroios, Beato, Benfica, Marvila e Parque das Nações e a IL com Âlcantara, Campolide e Olivais.

Os lugares estão fechados, já os nomes ficam para uma próxima ocasião. Nem com todos os partidos reunidos na Fábrica dos Unicórnios e a assinatura feita, Carlos Moedas avançou com a constituição da equipa que vai levar a votos nas próximas eleições autárquicas. Fonte da candidatura “Por Ti, Lisboa” já tinha referido ao Observador que a lista definitiva só ficará oficialmente fechada a 18 de agosto.