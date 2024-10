Entre Sá Carneiro, o Tollan e as Doce: assim começaram os anos 80 em Portugal, a "década prodigiosa"

Como “O Passeio das Alegres” mudou a televisão, alterando assim o dia a dia dos portugueses. Que transformações surgiram com as telenovelas brasileiras. A música que transfigurou totalmente o panorama pop nacional, de Rui Veloso aos GNR. As Doce como símbolo de um país em processo de transformação, entre quem o defendia e os que o temiam. A renovação intelectual em figuras como Miguel Esteves Cardoso. E o que Francisco Sá Carneiro poderia ter sido mas não chegou a ser.

Nas páginas que o Observador revela, nesta pré-publicação, Pedro Boucherie Mendes debruça-se sobre alguns dos elementos fundamentais do início da “primeira década totalmente vivida em democracia” em Portugal. Foi “A Década Prodigiosa”, como o jornalista, escritor e diretor de conteúdos digitais de entretenimento da SIC colocou no título deste novo livro que é publicado no próximo dia 22. Trata-se de um recapitular de anos fundamentais na transformação da sociedade portuguesa depois do 25 de Abril, feito com um ponto de vista pessoal, assinado por um então adolescente, partindo de um contexto particular, procurando revelar uma visão abrangente.

▲ A capa de "A Década Prodigiosa", de Pedro Boucherie Mendes (edição da D. Quixote)

Bem bom

Em janeiro de 1980 retomámos a escola, mas os jornais da altura não ocuparam demasiado espaço, muito menos aproveitaram para discorrer sobre a crise na aprendizagem e os dramas da competitividade dos estudantes no mercado de trabalho.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A escola era a escola, uma fase da vida dos miúdos, um conjunto de obstáculos que era preciso ir superando, o local onde era suposto estarmos. Ainda não fora promovido a sítio de desenvolvimento e descoberta, pelo menos nas escolas públicas, onde não havia atividades que não o recreio, muito menos rankings e classificações. Ajudava que as regras fossem muito claras e simples de seguir. Na escola primária obrigavam-nos a ter um pequeno dicionário. Conjugavam-se verbos, o domínio da língua portuguesa era de uma importância primordial. Não podíamos dar erros. A letra tinha de ser entendível, bem desenhada. Apagar com a borracha implicava não esborratar. Aparentemente não bastava, porque ouvíamos dos mais velhos que a «antiga quarta classe» era infinitamente mais exigente, completa e capacitante do que a nossa, como se fôssemos culpados de alguma coisa.

Talvez a nossa vantagem face às gerações anteriores tenha estado na televisão, sempre a televisão. Porque é mesmo uma realidade que o conhecimento nos foi servido com profusão, naquele ethos próprio na programação infantil solene, de didatismo feito através da descoberta de lendas antigas com fundo moral, histórias da História, curiosidades, heróis cujas formas e imagens abonecadas nos cativavam. Como os homens das cavernas barbudos nessa peça preciosa de arqueologia oitentista por toda a Europa que foi a série francesa Era Uma Vez…O Homem, onde aprendíamos a história da Humanidade vendo desenhos animados, incluindo faraós risonhos, donzelas e cavaleiros medievais, navegadores, pioneiros disto e daquilo, sempre de colete, camisa branca de mangas arregaçadas, óculos pequenitos na ponta do nariz e tubo de ensaio nas mãos se fossem cientistas. Criámos aí muita da nossa iconografia perene. Noutras produções, como O Sítio do Picapau Amarelo, uma série brasileira, também se aprendia. Diversos programas ensinavam os passos necessários para fazer figuras em gesso com pacotes de iogurte vazios, molduras de fotografia com molas da roupa coladas, fantoches à moda d’Os Marretas com meias e trapos velhos e demais peças de faça-você-mesmo a que nos dedicávamos, sujando à nossa volta, berrando de frustração. Ficavam sempre aquém do modelo original e também por isso iriam diretos para o lixo em poucos dias.

É preciso crescer para apreciar realmente como se cresceu. Como estar em finais de 1979 e ouvir quatro mulheres jovens cheias de energia cantando «Amanhã de Manhã», música com versos engenhosos e rimas conseguidas de um dos mais importantes compositores de música popular do nosso país, Tozé Brito: «Vem amor a noite é uma criança/E depois quem ama por gosto não cansa/Amanhã de manhã».

Não haverá ninguém que foi criança em Portugal neste tempo que não recorde as Doce, que em março ficariam em segundo lugar no festival vencido por José Cid. Assumidamente formatadas, as Doce serão uma das marcas da primeira metade dos anos oitenta portugueses e contribuirão para o ânimo geral nacional, conseguindo vencer o festival em 1982 (com «Bem Bom»), depois de em 1981 terem ficado num injusto quarto lugar com «Ali-Bábá», talvez castigadas pela ousadia de se apresentarem vestidas como odaliscas.

Pode ser que seja por causa de fenómenos como as Doce que gostamos tanto daqueles anos. Vivas, cheias de vontade e brilho, mistura de pop com disco sound, as Doce estavam sempre felizes, sempre a sorrir, personificavam o otimismo, do lânguido «Jingle Tónico» ao abbaesco «Rainy Day». Adorávamos as suas músicas, como adorávamos as músicas festivaleiras, aprendíamo-las de cor muito depressa. Aqueles anos com as Doce, as suas coreografias e figurinos, parecem mágicos. Dir-se-ia que vivemos num transe coletivo a decorrer dentro de uma cornucópia de coisas boas, novas, nunca vistas, irrepetíveis, saborosas. Não foi fortuito, as Doce eram profissionais e produzidas, tinham claro valor artístico e ajudaram, tenho a certeza, a vencer um persistente cansaço com aquela época cinzenta pré-adesão à CEE. Décadas depois, continuam a alimentar a fornalha da nostalgia, lembrando que os anos oitenta portugueses foram mais do que tempos de atentados à bomba, economia débil e subdesenvolvida, trabalho infantil, taxas enormes de abandono escolar e aglomerados de barracas a rodear Lisboa.

Subindo pela rua, sempre cheio de speed

As Doce virão a ser uma ponte entre dois mundos. Um, o da canção popular, romântica e festivaleira, o outro um pop/rock que chegara do Porto a partir de uma cassete que uma mãe trazia às escondidas do seu filho Rui Manuel, para mostrar em Lisboa a um contacto numa editora importante. Rui, que ia a caminho dos vinte e quatro anos, não saía da cave de sua casa, onde tocava guitarra e cantava em inglês. A mãe, mulher do então presidente da Câmara Municipal do Porto, só queria saber se o filho tinha jeito.

Tinha, teve e ainda tem. O êxito de Rui Veloso, portuense com ar de miúdo e bigodinho, de óculos escuros e casaco de ganga, demonstrou na primavera de 1980 o que parecia impossível: que a música para os jovens, o rock’n’roll, resultasse em português.