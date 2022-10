Na estreia do “Justiça Cega”, o novo programa e podcast da Rádio Observador dedicado à área da Justiça, o diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ) analisa pela primeira vez a polémica transferência dos gabinetes nacional da Europol e Interpol para o Sistema de Segurança Interna. Luís Neves não hesita: diz que é contra a mudança na lei mas garante que o primeiro-ministro António Costa não terá acesso a informações em segredo de justiça. Se existisse esse risco, Luís Neves teria apresentado a demissão.

Numa longa e rara entrevista, o diretor nacional da PJ elogia o escrutínio do Parlamento Europeu a esta ideia que António Costa tem vindo a tentar colocar em prática desde 2006 e apoia alterações legislativas que permitam reduzir as manobras dilatórias nos grandes processos económico-financeiros — que apelida de “terrorismo judiciário”.

Luís Neves aborda ainda a nova lei de acesso aos metadados, as competências do SEF que podem ser herdadas pela PJ, fala em pormenor sobre as prioridades da Judiciária (o combate à corrupção e ao cibercrime) e as suas preocupações em relação à segurança interna, com o tráfico internacional de droga e as ameaças ao primeiro-ministro holandês e ao ministro da Justiça belga à cabeça.

