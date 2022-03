Espionagem, traição e o sol de Cascais. Novo documentário revela que o duque de Windsor encorajou a Alemanha a bombardear o Reino Unido

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O tema não é novo. E talvez já nem seja tão sensível como seria de esperar, de tão explorado que tem sido. Há muito que se sabe da simpatia dos duques de Windsor pelo regime nazi, e a questão até teve o seu próprio episódio na segunda temporada da série de sucesso da Netflix, The Crown. Mas haverá interesse por parte do público neste tema? “Embora não possa falar pela atual reputação do duque na Grã Bretanha, há um interesse continuamente renovado por este período da História e só é de esperar que haja uma constante reavaliação de figuras como o duque de Windsor.”. Quem o diz é o porta-voz do canal britânico Channel 4, que este domingo exibe um novo documentário sobre Edward, o rei que abdicou de ser Edward VIII de Inglaterra para se tornar duque de Windsor e marido de Wallis Simpson.

“Edward VIII: Britain’s Traitor King” baseia-se num livro escrito pelo historiador Andrew Lownie e revisita o papel deste membro da realeza durante o regime nazi, à luz de novos documentos. Esta intriga, digna de um enredo de espiões, tem paragem em Portugal, mais precisamente em Cascais, razão para recordar este episódio da história sob o sol da Boca do Inferno.

Uma história recontada e cada vez mais apimentada

Em janeiro de 1936 Edward VIII torna-se rei do Reino Unido para abdicar em dezembro desse mesmo ano, com a finalidade casar com a mulher por quem estava perdidamente apaixonado, Wallis Simpson, uma americana duas vezes divorciada, que nunca foi aceite no país do marido. A história que Lownie conta no seu livro é aquilo que nas histórias de encantar se resume a “e viveram felizes para sempre”, mas no caso destes membros da realeza, depois do casamento veio uma vida de exílio determinada por uma ligação ao regime nazi.

Edward (1894-1972) e Wallis (1896-1986), ficaram conhecidos como os duques de Windsor, casaram em 1937 e viveram o resto da vida um para o outro ao estilo de celebridades com estatuto aristocrático, exibindo por fora um luxo e glamour que escondiam feridas interiores. Sem filhos, dedicaram-se aos seus cães, à arte de bem vestir e à vida social, longe do Reino Unido e da família real.

A verdade é que a História parece tratar de se revisitar a si mesma e o público apanha boleia. Foi há quase quatro anos que um príncipe britânico se casou com uma americana e há dois que, juntos, decidiram trocar a vida na família real por um caminho trilhado por eles próprios e fora do Reino Unido. Harry e Meghan provocaram inúmeras comparações com estes antepassados, que foram responsáveis por colocar no trono a rainha que há mais tempo faz da coroa e do país o seu dever, Isabel II. A monarca celebra este ano 70 anos de reinado e, como parte das celebrações da data, os duques de Cambridge (os populares futuros reis William e Kate) andam numa viagem pelas Caraíbas com paragem obrigatória nas Bahamas. O local para onde o duque de Windsor partiu em 1940, desde Lisboa, a mando do Primeiro Ministro Churchill, que o queria afastar de uma teia de interesses alemães em que se deixou enredar. A história é digna de um drama histórico, e por isso vale a pena acrescentar ainda que o documentário vai para o ar no dia em que se entregam os Óscares em Hollywood. Mas neste caso, a realidade ultrapassa a ficção.

Um documentário que parece ficção de espionagem

O The Telegraph destaca duas novidades que o documentário “Edward VIII: Britain’s Traitor King” contará ao público. Uma delas é que, em 1940, o duque passou informação ao regime nazi sobre as fraquezas da defesa francesa. Segundo conta o diário, na altura o duque vivia em Paris e, como tinha patente militar, foi inspecionar as tropas do exército francês. Depois escreveu quatro relatórios que, embora os britânicos tenham ignorado, chegaram à Alemanha, “telegramas diplomáticos alemães apanhados do embaixador em Haia mostram que Edward depois deu esta informação a um informador nazi, o seu amigo Charles Bedaux.” Coincidência ou não, a invasão em França começou no referido ano e, precisamente, pelos pontos assinalados pelo duque. A outra novidade que o jornal destaca é o facto de o duque ter encorajado a Alemanha a bombardear a Grã-Bretanha para que esta se entregasse, bem como um enredo para o voltar a colocar no trono. O duque terá dito que “continuar os bombardeamentos tornaria a Inglaterra preparada para a paz”.

O historiador Ed Owens, que não participa no documentário, disse ao jornal que existe há muito tempo a suspeita de que “a língua solta” do duque ajudou o regime Nazi, mas acrescenta que não há provas de uma traição intencional.

Um porta-voz do Channel 4 explica ao Observador que “o filme é parte da corrente contínua ‘Secret History’ do canal e causa, que tem uma abordagem forense, e por vezes provocadora, à história na Grã-Bretanha e no resto do mundo, com ênfase em temas oportunos.” O tema não é uma novidade, por isso a abordagem deste documentário trará novo elementos, como por exemplo, “a carta de agradecimento de Edward para Hitler, as histórias de Sarah Morris e a transmissão da BBC, os documentos de vigilância dos Serviços Secretos Portugueses, as histórias de Nicky Haslam e as atas ministeriais sobre o encobrimento.” O documentário não passará ao lado dos dias que os duques de Windsor estiveram em Portugal.