Esteja à mesa com todos... com receitas com twist

O que é que acontece no Natal com as famílias?

Reúnem-se, celebram em conjunto, partilham gargalhadas, histórias e tradições, muitas vezes ao redor de uma mesa, com tudo a que se tem direito nesta época. Neste sentido, o Continente juntou-se à nutricionista Mariana Chaves, para lhe trazer receitas tradicionais, mas com um twist: mais saudáveis, mas igualmente deliciosas.

Brás de Bacalhau, Bolo de Natal, Mousse de Chocolate Preto Ferrero, Bombons de Natal, Biscoitos de Gengibre, Crumble de Pera e uma Tábua de Natal são as receitas que Mariana Chaves, com o apoio do Continente, vai recriar, associando um momento ideal para cada uma delas. E o melhor?

Pode descobrir o passo a passo de todas elas: é que a cada dia, sai uma destas sete receitas, nas redes do Observador e nesta página de conteúdos.

Tudo para que neste Natal possa “Estar à mesa com todos” enquanto os surpreende não só com os presentes, mas também com refeições deliciosas e equilibradas.

Descubra receitas saudáveis para manter a tradição, estar à mesa com todos, sem culpas – apenas com mais equilíbrio