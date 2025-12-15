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Esteja à mesa com todos... com receitas com twist

Este Natal, surpreenda a família com receitas mais saudáveis, mas igualmente saborosas. A nutricionista Mariana Chaves e o Continente dão-lhe uma ajuda.

O que é que acontece no Natal com as famílias?

Reúnem-se, celebram em conjunto, partilham gargalhadas, histórias e tradições, muitas vezes ao redor de uma mesa, com tudo a que se tem direito nesta época. Neste sentido, o Continente juntou-se à nutricionista Mariana Chaves, para lhe trazer receitas tradicionais, mas com um twist: mais saudáveis, mas igualmente deliciosas.

Brás de Bacalhau, Bolo de Natal, Mousse de Chocolate Preto Ferrero, Bombons de Natal, Biscoitos de Gengibre, Crumble de Pera e uma Tábua de Natal são as receitas que Mariana Chaves, com o apoio do Continente, vai recriar, associando um momento ideal para cada uma delas. E o melhor?

Pode descobrir o passo a passo de todas elas: é que a cada dia, sai uma destas sete receitas, nas redes do Observador e nesta página de conteúdos.
Tudo para que neste Natal possa “Estar à mesa com todos” enquanto os surpreende não só com os presentes, mas também com refeições deliciosas e equilibradas.

Descubra receitas saudáveis para manter a tradição, estar à mesa com todos, sem culpas – apenas com mais equilíbrio

Mariana Chaves

Descubra receitas saudáveis para manter a tradição, estar à mesa com todos, sem culpas – apenas com mais equilíbrio

O Observador desafiou-me a criar, com o apoio do Continente, sete receitas de Natal que ajudam a preparar esta época sem perder o sabor, o convívio e aquilo que mais importa: estarmos juntos. No Natal não falamos de detox, falamos de escolhas inteligentes. Estas receitas usam frutos secos, fruta, cereais integrais e especiarias para adoçar de forma natural e dar mais textura e aroma, ao mesmo tempo que acrescentam fibras, vitaminas, minerais, gorduras saudáveis e fitoquímicos. Assim, cada garfada traz prazer e, ao mesmo tempo, mais qualidade nutricional. Se gosta das receitas e quer um Natal mais saudável para todos, partilhe com amigos, família, vizinhos e colegas – porque à mesa estamos mesmo melhor com todos.

Descubra aqui mais receitas para este Natal com a Mariana Chaves

Proponha uma correção, sugira uma pista: obslab@observador.pt

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