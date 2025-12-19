EUA. Como funciona a "lotaria dos vistos", o programa de imigração suspenso por Trump por causa de um português?

A decisão da suspensão foi anunciada na rede social X por Kristi Noem, Secretária da Segurança Interna. “Este indivíduo hediondo nunca deveria ter sido autorizado a entrar no nosso país”, afirmou a governante, lembrando que “em 2017, o Presidente Trump lutou para acabar com este programa, após o devastador atropelamento em Nova Iorque por um terrorista do ISIS que entrou no país através do programa DV1”. Noem garante que este passo irá ajudar a “garantir que mais nenhum americano seja prejudicado por este programa desastroso”. Como refere nesta publicação, esta é já uma luta antiga do líder da Casa Branca. Mas como funciona este sorteio, e que impacto pode ter esta decisão?

The Brown University shooter, Claudio Manuel Neves Valente entered the United States through the diversity lottery immigrant visa program (DV1) in 2017 and was granted a green card. This heinous individual should never have been allowed in our country. In 2017, President Trump… — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 19, 2025

O que é o DV1, programa agora suspenso por Donald Trump?

Criado em 1990, o programa tem como objetivo diversificar a população imigrante nos Estados Unidos. Ao todo, de acordo com informações oficiais, há 55 mil vistos disponíveis anualmente, que são atribuídos através de um sorteio destinado a imigrantes de países com baixas taxas de imigração nos cinco anos anteriores. O termo é vago, mas na página do Governo norte-americano é possível perceber que um país deixa de ser elegível quando se regista que mais de 50 mil nativos imigraram para os Estados Unidos nessa janela temporal.

Os documentos são divididos entre seis regiões geográficas (África, Ásia, Europa, Oceânia, América do Sul/Caraíbas e Bahamas) e nenhum país pode receber mais de 7% dos vistos disponíveis num ano. Mais de metade vão para países africanos e asiáticos, sendo que alguns deles, como a Argélia, Egipto e Nepal têm restrições adicionais. De acordo com o Guardian, em 2025, apenas 38 cidadãos portugueses obtiveram autorização permanente de residência através deste canal.

O programa é muito competitivo: só este ano, cerca de 20 milhões de pessoas (entre candidatos e familiares) tentaram a sua sorte no sorteio. Cerca de 131 mil foram selecionados. Depois deste passo, os candidatos ainda têm de passar por uma avaliação rigorosa para obterem a admissão nos Estados Unidos. São entrevistados nos consulados e são sujeitos aos mesmos requisitos e avaliações que os outros candidatos ao “green card”. São sujeitos a investigações, verificações de antecedentes e exames médicos. Muitos são eliminados por não cumprirem os requisitos e prazos. Na prática, o bilhete da lotaria não significa acesso automático à residência permanente.

Na página oficial do Departamento do Estado norte-americano, é possível consultar em tempo real quantas vagas são disponibilizadas mensalmente

e quando vai abrir a próxima janela para fazer a inscrição para o programa. O registo abre geralmente entre outubro e novembro do ano anterior.

Quais são as regras para entrar na lotaria?

Efetivamente, mesmo que não signifique a entrada imediata, o DV1 é visto como um dos caminhos mais rápidos para obter a residência permanente legal. Muitas vezes, acontece em menos de dois anos. Isto acontece porque ao contrário de outros imigrantes que conseguem a admissão, os vencedores desta lotaria não precisam de ter grandes qualificações ou ligações familiares aos Estados Unidos.

Na página do Governo norte-americano, são descritas apenas duas condições para tentar entrar no sorteio. Primeiro, é necessário ser nativo de um país com uma baixa taxa de imigração. Os países elegíveis (e os países banidos desta lista) são todos os anos atualizados online. Em segundo lugar, os Estados Unidos pedem a conclusão do 12ª ano ou provas de experiências em trabalho qualificado. Mas há exceções: por exemplo, se alguém que se pretenda candidatar for natural de um país não elegível, pode reivindicar o país do cônjuge ou de um filho, por exemplo, desde que ele ou ela sejam elegíveis e também se estejam a candidatar.

A inscrição para o sorteio sempre foi grátis, mas a administração Trump decretou este ano que passasse a ser cobrada uma taxa simbólica de um dólar. Ao contrário de uma lotaria normal, os custos só chegam depois de se ganhar: o processo que se segue cobra taxas de centenas de dólares.