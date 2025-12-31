Eurico Brilhante Dias: "Leitão Amaro tem oportunidade para se sentar com o PS"

“Não me parece que o PSD e a IL estejam dispostos a abdicar de princípios fundamentais”

Teme que estas pronúncias do Tribunal Constitucional abram a porta, à direita, para uma revisão da Constituição?

É um sim e um não. Um sim no sentido em que há na direita portuguesa, historicamente, uma tentativa de ajuste de contas com a Constituição. No passado, mais do que na área de direitos, liberdades e garantias, esse ajuste de contas era mais na dimensão social e económica. Na área dos direitos, liberdades e garantias não vejo como é que uma lei de um país da Europa Ocidental, questões como o princípio da confiança, a proporcionalidade, a igualdade entre cidadãos, serão colocadas em causa. Não me parece que uma revisão Constitucional possa ser feita indo contra princípios fundamentais de uma sociedade liberal e democrática. O meu não é também no sentido que não me parece que o PSD e, em algumas dimensões, a Iniciativa Liberal estejam dispostos ou disponíveis para abdicar de princípios fundamentais da Constituição. Que isso não leve à abertura de um processo de revisão, já que estamos em período de revisão ordinária, e que sempre que não tem agenda é por aí que o Chega procura entrar, basta apresentar uma iniciativa de revisão para se abrir um processo. Hoje é mais do que possível que aconteça porque basta ter o número de deputados necessários e o Chega já tem.

Porque é que ainda não foi possível avançar na eleição dos juízes para o Tribunal Constitucional?

Os portugueses percebem primeiro que a configuração atual do Parlamento gera novos desafios à eleição, com um processo eleitoral por dois terços. Não é má vontade dos partidos mas tem a ver com o resultado eleitoral, que foi a vontade dos portugueses. Esse processo demorará. Depois, esta legislatura tem sido muito particular em interrupções. Iniciámos o processo em junho, tivemos a interrupção estival. A partir daí, regressámos ao Parlamento e interrompemos por causa das autárquicas. Acabaram as eleições, há nova interrupção pouco tempo depois para o processo orçamental e agora temos uma nova interrupção para efeitos presidenciais. O trabalho contínuo de preparação de legislação e de conversas entre grupos parlamentares tem tido um conjunto de interrupções sucessivas.

Mas há disponibilidade para uma lista conjunta de juízos entre PSD, PS e Chega?

O PS não tem que conversar com o Chega sobre aspetos que são infraestruturais do país e muito menos da Constituição. O Chega é um partido que se apresenta como antissistema, que tem propostas sempre em confronto com a Constituição e com o próprio Tribunal, como vimos em algumas das reações desse partido.

Portanto o PS apresentará a sua lista e o PSD e o Chega que se entendam como quiserem, é mais ou menos isso?

Não, não. O PS tem toda a disponibilidade para fazer com o PSD, como fez sempre na sua tradição, as conversas necessárias para termos um equilíbrio no Tribunal Constitucional e para termos juízes que possam interpretar a lei da República, a primeira lei, de forma adequada. E isso é possível fazer, aliás, alargando essa discussão com o espectro em que outros partidos democráticos devem participar para uma nova configuração de dois terços. Esta ideia de que tudo tem que passar por incluir a extrema-direita, é uma opção que não partilhamos.

Dá para chegar a um acordo sem o Chega?

É possível construir essas soluções alternativas. O Tribunal Constitucional tem agora três juízes para substituir e que foram sendo sempre substituídos de acordo com a interlocução entre o PS e o PSD. São dois juízes que foram indicados pelo PSD e uma indicada pelo PS. O PS avaliará em concreto as personalidades que foram indicadas. O PSD indicará duas personalidades e o PS indicará outra personalidade e, desse equilíbrio, outros partidos poderão votar essas personalidades. Não há aqui uma questão. O meu interlocutor, Hugo Soares, tem todas as condições de indicar duas personalidades que possam ser votadas. Na legislatura passada o PSD indicou uma, que acabou por não ser aprovada, já agora, depois de uma sessão parlamentar, que foi particularmente penosa.