Exigências de sigilo crisparam ambiente entre Pedro Nuno e Montenegro

Já se sabe que Governo e PS têm dificuldades em chegar a acordo sobre o conteúdo do Orçamento do Estado, mas nas últimas semanas o problema maior foi mesmo de forma e não de conteúdo. A coreografia de um encontro ao mais alto nível, que sente à mesma mesa primeiro-ministro e líder do maior partido da oposição, desembocou em 78 minutos frenéticos de troca de comunicados entre ambos que, pelo meio de muitas acusações, aceitaram finalmente reunir-se na próxima sexta-feira. Parecia ultrapassado o problema. Até que, esta segunda-feira, um novo caso veio abalar a confiança entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos.

Sem que tivesse sido anunciado publicamente, Rui Rocha e André Ventura foram recebidos em São Bento pelo primeiro-ministro. A forma como se soube — quando ainda decorria o encontro com o líder do Chega —, e as posteriores justificações do Governo — não eram reuniões secretas, antes discretas —, levaram Pedro Nuno Santos a levantar publicamente suspeitas sobre as verdadeiras intenções de Luís Montenegro. O próprio líder do PS veio dizer estar “surpreendido” com estes encontros.

Objetivamente, o Executivo tentou manter os encontros longe do radar da comunicação social e demorou largas horas até confirmar oficialmente e com algum embaraço a existência dos mesmos. Apesar de tudo, no Executivo da AD insiste-se que é uma não questão. O mesmo diria mais tarde o próprio Luís Montenegro, explicando que esteve, na qualidade de líder da oposição, muitas vezes reunido com António Costa sem que tal fosse tornado público. O que Montenegro não negou foi que o Orçamento do Estado foi obviamente tema de conversa — até porque fontes da IL e do Chega o confirmariam isso mesmo horas depois, formal e informalmente.

Segundo apurou o Observador, de resto, os convites a Rui Rocha e a André Ventura foram feitos na sexta-feira, no mesmo dia em que Luís Montenegro tentou fechar uma data com Pedro Nuno Santos, algo que acabou por não acontecer. O Governo terá chegado a propor que a reunião com o líder do PS acontecesse igualmente hoje, segunda-feira, às 17h30, mas nunca disse que antes do socialista estaria com os líderes da IL e do Chega.

E este não é um pormenor de somenos. Uma das exigências do PS era que qualquer reunião entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos fosse anunciada publicamente. Num primeiro momento, no período mais crítico dos incêndios, essa exigência de publicitação terá sido determinante para inviabilizar um encontro a dois. Desta vez, o Governo até terá aceitado anunciar publicamente a existência da reunião com Pedro Nuno Santos, mas só a partir das 15h30 — ou seja, depois de receber Rui Rocha e André Ventura e depois de iniciar o encontro dedicado à criação da equipa multidisciplinar para os incêndios. O Observador procurou confirmar este dado com o Governo, mas não obteve qualquer resposta até à publicação deste artigo.

Este foi apenas o último episódio de um filme que se vai arrastando desde 4 de setembro. Houve pelo três tentativas de marcar uma reunião entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, todas por iniciativa do primeiro-ministro. Em todas elas houve problemas e troca de acusações. A primeira tentativa foi ainda no início de setembro, antes da segunda ronda de encontros com todos os partidos, que Pedro Nuno recusou enquanto não tivesse todos os dados orçamentais exigidos.

A segunda coincidiu com a semana dos incêndios que afetaram as regiões Norte e Centro do país. As duas partes ainda concordaram em manter o encontro, mas o Governo queria que fosse privado — para evitar contaminar a sua própria narrativa de estar 100% focado no combate aos fogos, suspeita o PS. Pedro Nuno Santos recusou esse modelo. A partir daí, tudo se precipitou até à estranha troca de comunicados do último domingo, que acelerou, em definitivo, a marcação da reunião para sexta-feira.