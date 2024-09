Contacto entre Montenegro e Pedro Nuno não desbloqueou Orçamento

O Governo continua sem saber o que pretende fazer Pedro Nuno Santos no Orçamento do Estado. A incerteza é tal que, durante as reuniões desta terça-feira com os partidos no Parlamento, chegou a lamentar-se a falta de disponibilidade do socialista para clarificar posições. O Observador sabe que Luís Montenegro estabeleceu contacto com o socialista, mas não terá tido uma resposta convincente. Em contrapartida, do lado do socialista, garante-se que a resposta foi dada. Nenhuma das partes adianta detalhes sobre esse contacto, mas ninguém parece ter ficado verdadeiramente satisfeito com o resultados.

A segunda ronda negocial termina só esta quarta-feira, com a reunião com o Chega, mas a expectativa maior no Governo era em relação à posição do PS. Por seu lado, os socialistas aceitaram ir à reunião na expectativa de conhecerem a totalidade das informações orçamentais que tinham pedido — até aqui tinham-se queixado de não ter o suficiente para elaborar propostas. Chegaram a ponderar o que fazer se a informação não chegasse até à hora da reunião, mas entenderam não dar argumentos que pudessem “comprometer o processo negocial”, esclarece fonte do partido, acabando por comparecer.

Aos olhos do Governo, no entanto, os socialistas foram mesmo fazer figura de corpo presente. A equipa de Luís Montenegro continua a queixar-se de não fazer ideia do que pretende fazer Pedro Nuno Santos e têm dificuldades em compreender como é que, ao contrário de todos os outros partidos, mesmo aqueles que já manifestaram a intenção de votar contra o documento, o PS não apresentou qualquer proposta ou ideia para o Orçamento do Estado. “Continuamos à espera das propostas do PS”, lamenta-se no núcleo duro do Executivo. A palavra de ordem, ainda assim, mantém-se: “Serenidade“.

“Queriam que apresentássemos já propostas, mas isto não é um leilão“, comenta com o Observador fonte do partido, assegurando, porém, que nos próximos dias estará “disponível para continuar as reuniões com o Governo” já com propostas para apresentar. Entre as partes ficou inclusivamente combinado que haverá um contacto até ao final desta semana para discutir os termos dos próximos encontros.

Para já, o Executivo não se compromete com um modelo fechado para as negociações. Antes de ouvir o que a delegação do Chega tem para dizer, ninguém vai fechar portas. Acreditando que o partido de André Ventura está de facto decidido a chumbar o Orçamento do Estado (como Ventura vai jurando), as rondas negociais podem avançar com os dois interlocutores (PS e Iniciativa Liberal) que, pelo menos, ainda não excluíram a hipótese de viabilizar o documento.

Naturalmente, da parte de Montenegro, existe disponibilidade para conversar com Pedro Nuno — pretensão que, como explicava o Observador antes das reuniões desta terça-feira, o PS quer ver respeitada. Tudo somado, o Governo deixa a “bola do lado do PS”, a quem pretende dar “espaço suficiente” para perceber como “pode continuar este processo negocial”. À saída do encontro com a delegação socialista, Pedro Duarte, ministro dos Assuntos Parlamentares, repetiu à exaustão que continua a “desejar que [a negociação] chegue a bom porto”.