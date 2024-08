Fatos, pérolas, laçadas e lantejoulas para Beyoncé: um guia de estilo de Kamala Harris

“Claro, eu sou todas estas coisas – mas não sou apenas estas coisas’. Isso, e também o facto muito simplesmente de gostar das coisas [que veste]”. É assim que a Elle imagina Kamala a posicionar-se frente às gavetas e prateleiras. E que de alguma forma explica a pluralidade na hora de aparecer em público. Por diversas vezes Harris já desfilou um sortido de designers americanos como Sergio Hudson (que desenhou o look que Michelle Obama usou na tomada de posse do marido ), e Joseph Altuzarra, mas a candidata não parece querer entrincheirar-se neste recanto ou bandeira. Para lá da Chloé, também Valentino, Celine e outras marcas europeias vão entrando em cena, como se a candidata falasse para lá do contexto doméstico.

“É nítido, é profissional e ela sente-se confortável em algo que tem que funcionar o dia todo. Em última análise, ela faz a moda funcionar para a sua posição, ela não faz a sua posição funcionar para a moda.”, descreve Hudson sobre a indumentária infalível de Harris, citado pela The Hollywood Reporter. Segundo o designer de Los Angeles, a equipa da democrata sempre transmitiu instruções muito concretas sobre o pretendido: garantir que Kamala fosse levada a sério e não apenas vista por uma questão de moda. “Nos primeiros anos, os fatos que fiz eram apenas pretos, azul marinho, cinza. Agora sinto que ela está um pouco mais confortável, portanto estamos a projetar outras cores”. Sergio destaca os recentes exemplares em rosa e turquesa que realizou para a candidata.

▲ Numa das imagens de arquivo mais antigas, num slip dress, de novo em voga, numa gala de beneficência na Califórnia, em 2001 Ron Galella Collection via Getty

É verdade que à superfície não há grande turbulência a assinalar nas decisões de Kamala. Talvez o tópico mais fraturante, e a um nível mínimo, seja detetar se optou pelos seus Manolo Blahnik de 70 milímetros ou pelos práticos ténis que também costuma usar — e que apenas entre os meses de julho e agosto tiveram um incremento brutal na procura, a avaliar pela Retail Brew. Mas ao mesmo tempo Kamala também não parece tão inflexível ou temerosa quanto Hillary chegou a ser. “Um uniforme também era uma técnica anti-distração: como não havia muito a dizer ou relatar sobre o que eu vestia, talvez as pessoas se concentrassem no que eu estava a dizer”, escreveu a antiga candidata democrata nas suas memórias.

Para uma Kamala Harris mais descontraída e imune a opiniões de terceiros, teremos sempre aquele momento em que a mulher que oficializou o primeiro casamento homossexual na Califórnia dançou para celebrar o orgulho gay, devidamente vestida a rigor, com um blusão Levis com o devido efeito de statement arco-íris.

Claro que nem tudo é descontração máxima e alheamento de códigos vitais. Fora os momentos mais fora do guião, os ombros estruturados dos casacos e as calças loose fit há muito que consolidaram o seu lugar. E prestar a devida atenção à diplomacia não aleija ninguém. A revista W recorda como durante a tomada de posse do presidente Biden em 2021, Harris vestiu um casaco roxo da marca nova-iorquina Christopher John Rogers. “O roxo, é claro, é visto como um sinal de bipartidarismo”, símbolo de cooperação entre os dois principais partidos dos EUA.

Para outras mensagens mais ou menos subtis transmitidas através do seu guarda-roupa, basta pensar no casaco camel que usou em janeiro de 2021, num evento de homenagem às vítimas da pandemia de Covid-19. Kamala elegeu uma criação do designer negro Kerby Jean-Raymond, fundador da Pyer Moss, estúdio que no começo da pandemia chegou a fazer um donativo a favor dos profissionais de saúde na linha de frente. Mas há mais.

Os símbolos-chave e as mensagens subtis

É possível uma anatomia ainda mais apurada dos looks da democrata. Basta concentrar-nos ao nível do pescoço e decidir se preferimos a modalidade francófona, que se popularizou entre artistas, académicas e intelectuais ainda no século XIX, ou anglófona. Há quem lhe chame lavallière, mas desde os anos 40 que as célebres Gibson Girls deram o seu cunho, passando a designar o modelo em questão de “pussy cat bow”. Em português, as blusas de laçada reforçam o pendor feminino em conjuntos historicamente atribuídos aos homens, e tornaram-se imagem de marca em lideranças como a da antiga primeira-ministra britânica Margaret Thatcher. Tornou-se a sua versão particular dos colarinhos engravatados, com a Christie’s a chegar a leiloar três peças em 2019. Também Kamala Harris adere por várias vezes a este tipo de camiseiro, preterindo nesse caso uma outra peça-chave: o colar de pérolas.

As pérolas são uma herança dos tempos de aluna na Howard University, historicamente associada à comunidade negra em Washington, DC. Harris fazia parte da organização feminina Alpha Kappa Alpha, a qual pertenceram nomes como a autora Toni Morrison, a atriz Phylicia Rashad, ou a ativista Bernice King, e cuja liderança original era conhecida como “The Twenty Pearls” (As Vinte Pérolas). Para a tomada de posse, em 2021, Kamala pediu ao designer porto riquenho Wilfredo Rosado para criar uma colar de propósito. Segundo Rosado, o desenho representa a força e o sentido de moda da destinatária. Irene Neuwirth e Marco Bicego são outros nomes que assinam joias usadas pela candidata.

O conciliador tom roxo que já elegeu acumula outros significados especiais. A cor presta tributo a Shirley Chisholm, figura política icónica, primeira mulher negra eleita para o Congresso, a primeira a concorrer por um grande partido ao cargo de presidente dos EUA, e que por várias vezes ao longo da campanha vestiu roxo.

Para lá das roupas de Harris , também os acessórios acrescentam camadas de leitura a esta história. Basta espreitar as meias “Future is Female” que usou num vídeo de TikTok da sobrinha Meena. Ela também usou um medalhão de Liberdade de Expressão, uma pregadeira de lapela GLAAD e outras peças com alguma relevância ao longo de sua carreira política.

“Não se trata realmente de uma medida objetiva do que é chique. Não se trata de ser endossado pela Vogue, embora Harris tenha sido. É sobre o que os eleitores leem no que a Sra. Harris veste; como eles se relacionam com isso. As roupas se tornam, de muitas maneiras, um substituto para todos os sentimentos rudimentares que o eleitorado tem sobre um candidato, bom e mau, e especialmente sobre uma candidata mulher.”, descrevia no final de julho a editora de Moda do The New York Times, Vanessa Friedman, que sondava Ashley Allison, executiva-chefe da Watering Hole Media e ex-conselheira de campanha de Biden-Harris. “A forma como uma mulher na liderança se apresenta é uma questão que todas as mulheres na liderança devem considerar”, admitiu. Harris, acrescentou, “está a tentar quebrar aquele que é potencialmente o maior e mais grosso teto de vidro que existe”. E como se prepara para esse passo que pode ser pioneiro, também importa.

Um dos looks mais icónicos e a capa que dividiu as hostes

Não é que fosse o tema mais quente em Washington por esses dias mas em pouco tempo transformou-se um assunto com honras de tratamento no The New York Times. Em janeiro de 2021, pouco depois dessa tomada de posse, a edição de fevereiro da revista Vogue concedia honras de capa à nova vice-presidente, mas aparentemente o resultado esteve longe do consenso. Conhecida bíblia da Moda, rigor, cuidado e produção elaborada pareciam ter ficado de fora do modus operandi naquela edição. Olhando para a capa, Harris surgia de forma descontraída — talvez numa produção excessivamente descontraída, não só pelo look escolhido como pela pose, e até pelo cenário, pelo menos a avaliar pela avalanche de comentários.

Kamala, com o seu casaco Donald Deal, calças justas, pérolas e Converse nos pés, deixava-se fotografar por Tyler Mitchell, o mesmo que fotografou Beyoncé para a publicação em 2018 — e terá escolhido ela própria a roupa para esta sessão. Perante o desfecho, talvez pouco vice-presidenciável, a mesma Vogue lançou um novo retrato — desta feita com um fato azul cinza Michael Kors com o pin da bandeira norte-americana na lapela. Em fundo, uma cortina dourada. E uma pose mais em sintonia com a imagem do poder executivo. A nova partilha foi justificada como sendo “a capa digital”. Se há quem diga que ambas as versões estavam previamente previstas, também se opinou que este segundo shot tentaria repor alguma formalidade.