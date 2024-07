"Momala" ou Kamala? Sete marcos da primeira vice-presidente negra que pode vir a ser a primeira mulher Presidente dos EUA

O amor pela cozinha

O gosto de Kamala Harris por cozinhar é conhecido já desde os tempos pré-pandémicos, quando partilhava regularmente receitas nas redes sociais. Em 2020, numa entrevista à Glamour, recordou como ficava em estado de transe quando em pequena sentia o aroma dos cozinhados da mãe a virem desde a cozinha. “A minha mãe costumava dizer-me, ‘Kamala, tu claramente gostas de comer boa comida. É bom que aprendas a cozinhar”, recordou.

Em novembro de 2020, a tempo do Dia de Ação de Graças, partilhou no X uma receita, com uma mensagem de esperança: “Em tempos difíceis sempre me voltei para a cozinha. Este ano, gostaria de partilhar com vocês uma das receitas favoritas do Dia de Ação de Graças da minha família. Espero que sempre que vocês conseguirem vencer na vida, isto vos traga tanto calor quanto me trouxe, mesmo quando separada daqueles que amo.”

O riso incontrolável que Harris herdou da mãe

“Aparentemente algumas pessoas adoram falar sobre a forma como eu me riu”, disse Kamala Harris a Drew Barrymore no seu programa de televisão. O riso característico da vice-presidente dos EUA é conhecido por vir ao de cima, e tornar-se incontrolável, em momentos inoportunos, como discursos e entrevistas, tendo-se tornado símbolo da expressão IJBOL — “I just burst out laughing” (“Desatei a rir”, numa possível tradução em português) —, usada nas redes sociais.

O riso de Kamala chegou mesmo a ser assunto de conversa de Donald Trump, que, durante um comício este sábado em Michigan, gozou com a forma como a vice-presidente se ri: “Chamo-lhe Kamala Risonha”, disse Trump. “Alguma vez a viram rir? Ela é doida. Sabes, uma gargalhada pode dizer muito. Não, ela é doida. Ela é doida.”

Por sua vez, ainda na entrevista com Drew Barrymore, em maio, Kamala revelou ter a gargalha da mãe, tendo crescido “à volta de um grupo de mulheres que ‘riam da barriga'”.

“Acho que é muito importante para nós que nos lembremos uns aos outros e aos mais novos: não se limitem à perceção das outras pessoas sobre o que isto parece e como se deve agir para o ser, certo? É muito importante.”