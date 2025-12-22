Fernando ainda quer fazer "alguma coisa" e João começou "a levantar a cabeça". As vidas que a Vida e Paz recupera no natal e no resto do ano

Neste ano, em que a Comunidade Vida e Paz realizou a 37.ª Festa de Natal com as Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, entre os dias 19 e 21 de dezembro, Renata Alves, diretora-geral, explica que foi exatamente a partir da crise provocada pela Covid-19 que começou a sentir-se um aumento dos pedidos de ajuda — tanto neste como nos outros dois centros que se dedicam a cada uma destas áreas: a Comunidade Terapêutica de Fátima (70 vagas) e a Comunidade de Inserção da Quinta Espírito Santo (65).

“Na verdade estamos a ir ao encontro, na cidade de Lisboa, de cerca 450 a 500 pessoas, um número que ainda continua superior em relação ao ano 2020. Apesar de existirem mais alternativas, mais medidas para acolher as pessoas em situação de sem-abrigo e para que elas possam deixar de estar nessa situação, conseguimos perceber que esse número continua, de facto, bastante significativo”, conta. No total, a Comunidade Vida e Paz ajuda 900 pessoas por dia, com vários tipos de resposta e apoios.

Os rastreios dentários e as sessões de cinema neste natal

A instituição, tutelada pelo Patriarcado de Lisboa, é uma instituição particular de solidariedade sem fins lucrativos que apoia pessoas em situação de sem-abrigo e vulnerabilidade social em Lisboa, desde 1989. Ao apostar na reinserção social através de equipas de rua, de centros de tratamento e de reabilitação e de apoio à reintegração, procura oferecer uma nova oportunidade àqueles de que mais precisam. Nos últimos três dias de festa de Natal, por exemplo, voluntários e profissionais apoiaram pessoas em situação de sem-abrigo e outras com dificuldades financeiras em diversos serviços essenciais: incluindo refeições, cuidados de saúde, apoio na área da cidadania, cuidados de higiene, banco de roupa e momentos de animação e convívio. Este ano, destacou-se o apoio da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, que disponibilizou rastreios dentários e consultas. Outra das novidades foram as sessões de cinema.

A festa acolheu 1.794 convidados, realizou mais de 1.000 atendimentos de saúde, serviu 4.281 refeições e distribuiu 12.072 peças de roupa, números que refletem o impacto concreto desta iniciativa.

Na casa onde Fernando se encontra e que é um dos três centros de toda a comunidade — Comunidade Terapêutica e de Inserção em Tomada, Comunidade Terapêutica e de Inserção em Fátima e Comunidade de Inserção da Quinta Espírito Santo —, a resposta na vertente terapêutica dispõe de uma capacidade total de 65 pessoas. “Destas, 52 estão convencionadas pelo Ministério da Saúde, enquanto as restantes 13 vivem em regime particular”, conta ao Observador Rita Rocha, responsável por esta unidade.

“Todas estas respostas, no fundo, contribuem para o mesmo objetivo que é dignificar a vida das pessoas que nos procuram e realmente intervir, no sentido de ajudar estas pessoas a reerguer-se e a recuperar as suas vidas de uma forma digna e sem consumos”, explica.

Para além da vertente terapêutica, a casa da Venda do Pinheiro integra ainda uma comunidade de inserção com capacidade para acolher 17 pessoas, todas abrangidas por um acordo com a Segurança Social. Já numa fase mais avançada do processo de recuperação, o apartamento de reinserção disponibiliza oito vagas, igualmente ao abrigo de acordo com a Segurança Social, apoiando a autonomia e a reintegração progressiva na comunidade.