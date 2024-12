Fomos ao circo com a malabarista Trudy e o palhaço Barry: quem diz que este não é o maior espectáculo do mundo?

Mostra-me depois os bastidores do Coliseu, que, cedo percebo, na sua cabeça foram desenhados exclusivamente para o momento alto do ano em que o circo enfim chega à cidade. Enquanto passeamos, o Herby lamenta o fim do uso de animais nos espectáculos e profetiza o inevitável declínio dos palhaços, uma vez que já poucos se formam e os bons têm todos mais de cinquenta anos. Afasta de mim o olhar quando me fala no que considera o melhor artista de sempre: David Larible, que viu atuar no Mónaco e que era capaz, garante, de fazer sorrir as pedras da calçada. Isto há muito, muito tempo, quando dos dedos do Herby ainda brotavam cigarros.

Para o Herby, percebo agora, o circo é a memória mágica e melancólica de uma juventude perdida. Senta-se então num banco e chama à conversa o Fredy Castanheira, um trapezista já reformado, filho de um palhaço e de uma equilibrista, irmão de uma contorcionista e pai de trapezistas, malabaristas e de motoqueiros da roda da morte. A mulher, Trudy Nery, fazia malabarismos com bicicletas e é agora apresentadora do Circo do Coliseu. O Fredy fala-me com saudades da vida de estrada, da mania de batizar os filhos com nomes tradicionais dos sítios onde estes nasciam e até parece sentir saudades das quedas, cujas cicatrizes me mostra com orgulho. Ao vê-lo assim sorrir como se estivesse no cimo de um trapézio, ecoam na minha cabeça os versos de um poema do Philip Larkin acerca da admiração que sentimos em relação àqueles que um dia, sem grande motivo, pegam na sua trouxa e se fazem à estrada (“We all hate home/ And having to be there”) e penso se a casa do poema não será para o Fredy a sua reforma e se o ódio de que aqui se fala não será outra maneira de amar. Mas adiante.