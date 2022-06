Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Cerca de dois anos depois de ter lançado o Plano de Ação para a Transição Digital e com o secretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Carlos Miguel, a ter definido em janeiro deste ano a meta de reduzir até 2024 o consumo de papel em 20% na administração pública, os contratos das autarquias com empresas que garantem o funcionamento de fotocopiadoras e as resmas de papel correm a bom ritmo. Desde 1 de janeiro até hoje, os contratos assinados já ultrapassam os 3,4 milhões de euros.

Em mais de 70 contratos — que são resultado de concursos públicos, ajustes diretos ou consultas prévias — há 49 câmaras municipais e quatro juntas de freguesia com contratos publicados. O ajuste direto mais elevado neste âmbito foi assinado por Carlos Carreiras, em Cascais, num contrato de um ano com a empresa Kyocera Document Solutions Portugal que custará aos cofres da autarquia 332.100 euros.

