Carrosséis parisienses, pais natal gigantes e as iluminações de rua. Os gastos das autarquias neste Natal

Em Leiria, para dinamizar o Leiria Natal 2021 a autarquia apostou também no mesmo estilo de carrossel e adicionou-lhe igualmente um “comboio com carril”. Para os 38 dias que a empresa Prospirit Events Lda foi contratada a autarquia do centro do país pagará 40.270 euros. No recinto dedicado à quadra natalícia haverá ainda uma pista de gelo, com um custo de 37 mil euros.

A inovação com um “eco carrossel medieval e um balancé” também tem lugar na cidade leiriense. A autarquia pagou 7.500 euros à empresa Dreamventus por um aluguer e montagem de um “eco carrossel medieval, balancé e trenó ecológico” num prazo de 30 dias.

Em Águeda os quatro ajustes diretos realizados pela autarquia para dinamizar a quadra natalícia custam este ano 209 683 euros, uma diminuição face ao valor gasto pela autarquia em 2020 (252.112 euros), mas um aumento significativo se se compararem os valores de 2019, quando o município investiu 168.760 euros. A fatia mais elevada do investimento já publicado no Portal Base para este ano vai mesmo para o “aluguer de sistema de iluminação exterior LED, para decoração de ruas da cidade durante a época natalícia e respetiva instalação”: 88.850 euros.

A estes quase 90 mil euros há que somar um “Pai Natal Gigante”. Só o Pai Natal “gigante”, que já se iluminou, custa à autarquia 50 mil euros. E não esquecer um dos ex-libris da cidade: a rua com chapéus de chuva. Este ano a instalação de elementos decorativos do Umbrella Sky X-mas Art Project — em regime de aluguer — custa ao executivo quase 50 mil euros. A primeira vez que um contrato com a empresa Impactplan, Unipessoal foi assinado para o mesmo projeto foi em 2018 e custou cerca de metade: 27.500 euros.