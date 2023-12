Comer doze passas, usar lingerie azul, subir a uma cadeira e brindar com espumante, vale tudo para entrar no ano novo com o pé direito. E seja qual for a superstição de cada um (ou mesmo a falta dela), o fogo de artifício é o fundo garantido para quase todas as celebrações, sejam elas caseiras ou em multidões a assistir a concertos. Quem atira os foguetes e apanha as canas são as autarquias e, no caso da Madeira, o Governo Regional, que entre contratos publicados no Base e gastos ainda não submetidos no portal para a transparência, já gastaram cerca de três milhões de euros. O valor distribui-se em despesa com espetáculos de pirotecnia, concertos e toda a produção das celebrações que dão por terminado 2023 e celebram a chegada de 2024.

Aos gastos diretos com os festejos de fim de ano subtrai-se a despesa pública em iluminação, já contabilizada pelo Observador, que serve para adornar as cidades no Natal, mas também no réveillon. Foram desembolsados de forma direta 10 milhões e 674 mil euros em luzes festivas em todo o país.

Um milhão para fogo de artifício e concertos em Lisboa e no Porto

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.