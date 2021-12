Autarquias gastaram mais de meio milhão de euros em bolos reis nos últimos anos

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É um dos bolos menos consensuais e há quem jure que, apesar de todos os anos o colocar na mesa, nunca comeu uma única fatia. Anualmente há concursos para o prémio do “melhor bolo rei” e cada um tem o seu segredo, mas desta vez não é a receita que está em causa, mas sim a despesa. De norte a sul, os autarcas portugueses gastam milhares de euros a comprar bolos reis para distribuir nos municípios. Este ano e de acordo com os contratos já publicados no Portal BASE três autarquias já fecharam contratos em cerca de 30 mil euros para comprar bolos reis para oferecer. Desde 2008, o valor chega quase aos 600 mil euros.

Dos 30 mil euros já gastos, quase 20 mil (dois terços) dizem respeito ao município de Oeiras. Sobram depois mais cerca de oito mil em Loures e dois mil na Trofa. Mas este tipo de ofertas está longe de ser inédito.

Tanto quanto é possível recuar no tempo — dado que o Portal BASE foi criado apenas em 2008 — já nessa altura as autarquias investiam nesse tipo de ofertas durante a quadra natalícia. Em Cascais, por exemplo, em 2008 foram comprados 2.200 bolos reis à pastelaria Sacolinha por 21.445,20 euros (uma média de quase 10 euros por cada bolo reis), em Oeiras a autarquia pagou em 2008 6.375 euros por 750 bolos reis (8,50 euros por cada unidade) ao Café e Pastelaria Oceânia e assinou mais dois contratos num total de 10.875 euros (5.437,50 euros cada um) com a empresa Bugifarol para a “aquisição de serviços para a produção de bolos reis para o Cabaz de Natal”. Também no Seixal a autarquia pagou 8.100 euros à pastelaria Açucena por bolos reis nesse ano.

22 autarquias gastaram 574 mil euros em bolos reis nos últimos anos

Em 56 contratos — relacionados com bolos reis — e celebrados entre 2008 e este ano as autarquias gastaram quase 600 mil euros. Foram 22 autarquias a comprar bolos reis num total de 573.097,12 euros entre 2008 e 2021 (faltando ainda parte dos contratos deste ano, já que muitos dos contratos habitualmente são publicados no portal BASE no mês seguinte à assinatura e execução).

A autarquia de Oeiras é aquela que até agora assinou, este ano, o contrato com o valor mais elevado. Foram 19.967 euros pagos à empresa Bugifarol para a “aquisição de bolos reis”. Ao Observador a autarquia esclarece que o contrato foi realizado para a aquisição de “4.100 bolos reis” que serão oferecidos nos cabazes de Natal “aos idosos funcionários e algumas instituições do município”.