Governo Costa foi alertado para perigos de inconstitucionalidade da lei dos metadados mas nada fez

Apesar dessa primeira conclusão pela conformidade constitucional, a provedora alertou que nada impedia que, num caso diferente, o “Tribunal conclua pela inconstitucionalidade da Lei n.º 32/2008”.

A igualmente vice-presidente do TC entre 2012 e 2016 reforçava que “melhor será que o legislador previna a sua invalidação por intermédio da competência estritamente cassatória do Tribunal Constitucional, adequando-o desde já às exigências decorrentes dos direitos fundamentais” da UE.

Van Dunem responde: “Temo não ser possível que o Governo” possa alterar a lei

Confrontada com esta recomendação da Provedoria da Justiça, a então ministra da Justiça acabou por defender a lei dos metadados aprovada e regulamentada no tempo do Governo de José Sócrates na resposta com data de 4 de março de 2019. Isto porque, apesar do Tribunal de Justiça da UE ter concluído pela “invalidade da Diretiva em causa”, Francisca Van Dunem entendia que a legislação portuguesa” respeitava um conjunto de “garantias no acesso aos dados de comunicações”.

Mais: Van Dunem estava convencida juridicamente que “a legislação portuguesa parece assegurar, apesar de tudo, medidas proporcionais suficientes”, pelo que “a decisão do Tribunal de Justiça da UE não deverá afetar as investigações nacionais”. Francisca Van Dunem estava confiante nisso mesmo e invocou o acórdão do TC n.º 490/2017 de 13 de Julho que atestava “tal conformidade”.