Governo cria central de comunicação e reforça equipa para gerir redes sociais

Governo quer reforçar presença nas redes

Existirá também uma unidade de produção de conteúdos que dará condições aos gabinetes dos ministros de, por exemplo, criar vídeos para as redes sociais com qualidade profissional. A este nível, existe inclusivamente o projeto de criar um estúdio no Campus XXI para ser utilizado por todos os governantes.

Fonte do Governo reconhece que esta é uma forma de “afirmar a presença” do Governo nas plataformas digitais, numa altura em que se consome menos televisão e se leem menos jornais. Também não se ignora, por exemplo, que o perfil no Instagram de André Ventura (748 mil) tem quase dez vezes o número de seguidores da página pessoal do primeiro-ministro (80 mil).

Um terceiro departamento ficará encarregue pelas ações de proximidade do Governo e relações públicas. No essencial, será responsável pela preparação das deslocações de ministros ao terreno, criando condições técnicas mais favoráveis para a cobertura jornalística. Será também feito um investimento em meios que facilitem o cumprimento do protocolo de Estado segundo as necessidades de qualquer governante (visitas ao estrangeiro, reuniões com determinados convidados) — neste momento, apenas o primeiro-ministro tem sempre esses meios assegurados.

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O atual Executivo tem feito uma aposta especial na transmissão da mensagem e na gestão da imagem. Nos gabinetes dos ministros existem agora mais técnicos ou assessores com competências de fotógrafo ou videógrafo em relação a anteriores governos. Fonte do Governo assegura que a existência da central de comunicação deverá permitir aos ministros ter espaço e orçamento para contratar mais especialistas na sua área de governação para o seu gabinete — se tivessem de garantir recursos próprios na área da comunicação a margem para o fazer seria menor.

Não repetir erros do passado

Esta não é a primeira tentativa de montar uma estrutura de comunicação verdadeiramente profissional. A primeira experiência comparável é a criação do Gabinete de Informação e Comunicação pelo Governo de Pedro Santana Lopes, em 2004, que acabou vetada por Jorge Sampaio.

O então Presidente da República alegou que era importante garantir a “racionalização de meios” numa altura de “dificuldades financeiras”. Mais a mais, Sampaio disse não identificar “qualquer défice” na publicitação do Governo — o então primeiro-ministro desistiu da ideia que tinha um custo previsto de 2 milhões de euros anuais.

Outra experiência semelhante foi aplicada durante o Governo da maioria absoluta de António Costa. A chamada direção de comunicação, liderada por João Cepeda, teve vida curta, devido à queda do Governo, mas chegou a estar em funções durante tempo suficiente para motivar críticas da oposição e a provocar entropias dentro do próprio Executivo socialista.

Precisamente para não cometer os mesmos erros, a equipa de Montenegro quer separar claramente as vertentes política e técnica da comunicação. A coordenação política da assessoria vai continuar nos gabinetes dos ministros e a central de comunicação ficará apenas encarregue de dar os melhores meios técnicos possíveis aos governantes, acrescenta a mesma fonte.