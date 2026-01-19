Governo já antecipa relação com Seguro e descomplica: "Terá de dar um sinal ao centro-direita"

O meteoro caiu com estrondo, mas os sociais-democratas olham para a cratera que se abriu no próprio quintal e imaginam tudo menos o risco de extinção. Menos de 24 horas depois da hecatombe de Luís Marques Mendes, a atitude no partido pode ser resumida a uma ideia: ‘Não sei, não vi e não estive lá’. Contados os votos, a cúpula social-democrata, pese embora tudo o que defendeu nos últimos meses, diz agora que perder estas presidenciais era, afinal, uma fatalidade. Não é exatamente negação; é virar a página e torcer para que António José Seguro seja tudo aquilo que acreditam que vá ser: um Presidente da República cooperante. A hipótese da eleição de André Ventura mal entra na equação.

Durante as próximas três semanas e até ao dia 9 de março, data em que o próximo Chefe de Estado tomará posse, a ideia é, no fundo, aguentar na apneia da neutralidade. “Luís Montenegro fez o que tinha de fazer. Não podia ter sido de outra forma”, assinala uma figura influente da área da AD. “Agora, o Governo tem até ao início de março para pensar no ímpeto que quer dar para enfrentar este novo ciclo”, continua a mesma fonte. Entre sociais-democratas, aliás, já abriu a caça aos ministros remodeláveis. “Quem se deitar a adivinhar se o primeiro-ministro vai remodelar A ou B, vai falhar. Só está na cabeça dele”, corta ao Observador uma fonte do Governo, que relativiza o que aconteceu no domingo. “É só um pico de febre, nada mais.”

Resta, por isso, trabalhar com os cenários que existem e que são simples de resumir: ou Luís Montenegro tem pela frente anos de coabitação com o socialista António José Seguro; ou tem anos de coabitação com André Ventura, que quer substituir o PSD enquanto partido liderante à direita. De acordo com os sociais-democratas ouvidos pelo Observador, e com os sinais públicos que muitos notáveis da direita foram dando nas últimas horas, a escolha é óbvia e recai naturalmente sobre o socialista. Mas, acredita-se no Governo, António José Seguro terá de fazer a sua parte para lançar as bases desse caminho a dois.

“António José Seguro tem de dar algum sinal de abertura ao centro-direita moderado já nesta campanha. Porque precisa dos nossos votos para ser legitimado como Presidente da República. Uma votação na casa dos 50% não lhe basta”, nota um elemento do núcleo duro de Luís Montenegro. Depois, insiste a mesma fonte, é preciso entender que os próximos cinco anos serão apenas a primeira parte do grande jogo que António José Seguro está a jogar. Sendo eleito, o socialista buscará, claro, a reeleição daqui a cinco anos. “Vai ter de procurar isso no seu primeiro mandato, essa transação com a direita. Vai querer boas taxas de aprovação e vai ter de mostrar independência face ao PS.”

Ora, digerido o choque com a derrota por números redondos de Luís Marques Mendes, é a esse pensamento positivo que se vai agarrando o Governo de Luís Montenegro. No fundo, os sociais-democratas não acreditam que António José Seguro, pelo perfil que tem, pelo percurso que fez no PS e pelo que demonstrou nesta campanha, se esteja a candidatar para ser um obstáculo permanente para Luís Montenegro. “Vai existir a tensão natural entre palácios, claro. Mas quem vê em António José Seguro o candidato do socialismo está muito enganado”, sentencia uma influente figura da AD.

Em campanha, Montenegro ainda chegou a ensaiar a colagem de António José Seguro à “extrema-esquerda”. Mas, tratando-se de um socialista que não faz parte da ala mais à esquerda do PS, coisa que o Bloco de Esquerda e o PCP passaram a campanha a lembrar, e que é recordado por não ter feito oposição dura a Pedro Passos Coelho nos tempos da troika, dificilmente seria visto como um representante da esquerda mais radical. A derrota de Luís Marques Mendes foi óbvia e está assumida, mas uma eleição de Seguro não é a pior consequência que pode advir destas eleições.

“António José Seguro é um guterrista, um centrista no PS. Ele vai pôr a andar todos aqueles que, no PS, o tentarem puxar para o confronto direto com o Governo. Vai fazer tudo by the book até à reeleição, em 2031″, sentencia um elemento da equipa mais restrita do Executivo. “O partido de António Costa morreu na noite de 18 de janeiro de 2026.”