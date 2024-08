Grávida sem assistência. Perda de um bebé já tinha levado IGAS a emitir quatro recomendações a hospital das Caldas em 2022

Terão as recomendações sido acolhidas?

No início desta semana, uma mulher que tinha sofrido um aborto espontâneo e estava com uma hemorragia abundante e com o feto num saco, chegou ao hospital de Caldas da Rainha mas deparou-se com as o Serviço de Urgência de Obstetrícia fechado. A utente e o companheiro tiveram de esperar pela chegada dos bombeiros dentro do carro, algo que demorou quase uma hora. Só depois disto acontecer é que a utente foi admitida, eram 8h04. O hospital diz que não tem registo de tentativas de admissão, mas bombeiros desmentem e garantem que o familiar insistiu várias vezes.

No processo de inspeção da IGAS de 2022 consta ainda uma quinta recomendação, desta vez dirigida à Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. A entidade sugeria que fosse feita uma “análise dos planos de contingência das entidades”. O objetivo era avaliar se estes planos “identificam os riscos com potencial impacto na prestação de cuidados de saúde” e se as medidas propostas “respeitam o definido, os normativos legais e a política de saúde, asseguram a articulação entre entidades e promovem o acesso e a equidade dos cuidados de saúde”.

Ao Observador, o inspetor-geral da IGAS, António Carapeto, explicou que esta ARS não acolheu a recomendação feita.