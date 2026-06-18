Grupo neonazi tinha lista de "indesejáveis" com Montenegro e Marcelo e discutiu enterro de bidões

Cinco membros do grupo neonazi Movimento Armilar Lusitano (MAL), entre eles um agente da PSP em funções na Polícia Municipal de Lisboa, um agente imobiliário, um soldador e um engenheiro de sistemas, foram acusados pelo Ministério Público de crimes de terrorismo. Ao todo, nove pessoas ligadas ao MAL foram acusadas de 29 crimes, entre os quais tráfico de armas e detenção de arma proibida.

O agente da PSP e número 2 do grupo neonazi foi o único acusado de dois crimes de abuso de poder e de dois crimes de acesso ilegítimo. Disse ter obtido a morada do primeiro-ministro Luís Montenegro, em Lisboa, e informação sobre o policiamento a que estava sujeita, e uma possível ação foi discutida pelos neonazis.

“Consegui a morada de um certo atual primeiro-ministro, aquele conhecido pelo Monstro Negro”, escreveu num grupo do Signal. Contudo, considerou que o sequestro do primeiro-ministro estaria fora de hipótese, mas que deveriam “cogitar dispararem uma granada de 37mm através de uma janela para o interior da casa de Luís Montenegro”. “Sequestro é para esquecer, mas uma granada de 37mm disparada por uma janela adentro não está fora da ementa”, afirmou.

Marcelo Rebelo de Sousa ameaçado com lançador de foguetes antitanque

Contudo, também Marcelo Rebelo de Sousa foi referido, igualmente com menção a armamento. Em março de 2024, dez dias depois das eleições legislativas, outro membro do MAL viu uma imagem partilhada no grupo do Signal de um RPG3, que se trata de um lançador de foguetes antitanque portátil. “Que maravilha! Isto era capaz de abater o nosso PR, não?”, perguntou.

Além de Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro, também foram considerados “alvos” do Movimento Armilar Lusitano e colocados numa chamada “lista dos indesejáveis”, pessoas como Marques Mendes, Cavaco Silva, ou Carlos Moedas, além de outros políticos como as irmãs Mortágua ou Rui Tavares, celebridades como Nuno Markl, Ricardo Araújo Pereira, Tânia Graça ou Diogo Faro, além de associações como o Observatório de Violência Obstétrica, a Habita, o Climáximo, a ILGA ou o Movimento Vida Justa.