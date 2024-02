A 4 de agosto de 1955, Christian Dior era já um nome maior da moda francesa e, em plenas férias escolares do verão, o grande auditório da universidade parisiense Sorbonne encheu com cerca de quatro mil pessoas que se juntaram para ouvi-lo dar a conferência “The Aesthetics of Fashion”. É precisamente com a ida histórica de Dior à universidade que a série “The New Look” arranca, um conjunto de 10 episódios que retratam como a Alta Costura passou pela ocupação nazi em Paris e no pós-guerra, através das vidas de Christian Dior e Gabrielle Chanel, as personagens principais. O ator Nuno Lopes, que entra na série como Cristobal Balenciaga, disse ao Observador que se trata de uma “série sobre sobrevivência e sobre resiliência” e também “sobre o poder transformador da criação numa sociedade destruída pelo fascismo e pela guerra”. Os três primeiros episódios de “The New Look” chegaram à plataforma de streaming Apple Tv+ no passado dia 14 de fevereiro e a série promete surpreender.

A sala “assava como uma praia ao sol dos projetores”, contava o Le Monde na edição do dia a seguir à conferência de Dior na Sorbonne, e a “multidão” era composta “na sua maioria por estudantes estrangeiros do curso de civilização francesa” e muitos seriam norte-americanos. No palco, aconteceu um “duelo filosófico sobre a moda”. Christian Dior, aguardado por fotógrafos, juntou-se no palco à professora Cappelle de Menou. “A moda”, disse o criador francês, “traduz, através do vestuário e dos adornos, a diversidade do comportamento humano”, citava o jornal. Além de ouvir, os presentes tiveram também oportunidade de ver as obras de Dior, uma vez que desfilaram vários modelos de coleções passadas, entre eles o Bar Suit, de 1947.

Nas cenas de “The New Look” que recriam este momento a anfitriã de Dior diz que se trata do primeiro designer de moda nos 700 anos da Sorbonne e é possível ver-se, não só a azáfama daquele dia, como perceber-se como naquela altura ele era já uma figura incontornável na moda. “Foi mágico quando filmámos o primeiro desfile na Sorbonne, tínhamos todos lágrimas nos olhos e parecia mesmo que estávamos em 1955 no desfile”, disse ao Observador a figurinista da série, Karen Muller Serreau, a quem coube a difícil tarefa de recriar os looks Dior desta cena e também de criar todo o guarda-roupa desta série e já lá iremos mais à frente.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.