O cenário é Nova Iorque, mais precisamente Manhattan nas décadas de 1960/70, e mais precisamente ainda as ruas e salões onde se movimentavam as divas da alta sociedade da época. Entre as mulheres mais ricas e elegantes daquele microcosmos havia um homem: Truman Capote, o escritor, amigo e confidente com quem durante anos partilharam o brilho das suas luxuosas vidas, mas também as sombras das suas mágoas. Capote chamava-lhes os seus “cisnes” e viria a atraiçoá-las ao revelar os pormenores obscuros das respetivas vidas num texto publicado na revista Esquire, embora sob nomes fictícios, numa espécie de conto. Os cisnes revoltaram-se contra o amigo e fizeram-lhe o pior que lhe poderia acontecer, excluíram-no do seu círculo e levaram o autor, já prestigiado na altura, a uma espiral de autodestruição. A série “Feud: Capote Vs The Swans” conta esta história ao longo de oito episódios e chega a Portugal a 7 de fevereiro, na HBO Max.

O que sabemos sobre a série “Feud: Capote Vs The Swans”

Ryan Murphy e Jon Robin Baitz produziram a série e o segundo ficou também encarregue de escrever os oito episódios. Gus Van Sant é o realizador que conduziu Naomi Watts, Diane Lane, Calista Flockhart, Chloë Sevigny, Demi Moore, Molly Ringwald e Tom Hollander.

