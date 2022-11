“Para gastares dinheiro, tens de ganhar dinheiro”. O pai de Harneet Baweja, natural de Calcutá, disse-lhe aos 18 anos aquilo que tantos outros educadores, muito ou nada abastados, se esforçam por transmitir aos filhos. As lapalissadas são nesta fase importantes, não fossem tantas vezes o pontapé de saída oficial para aprender a lidar com a inevitabilidade (e imprevisibilidade) que, fora da asa da família, toca à grande maioria.

Cassete rebobina para a frente e em novembro de 2022 entramos no número 13 da Rua Nova da Trindade, no Chiado, em Lisboa, para vermos os frutos da máxima aplicada: estamos nas vésperas da abertura do terceiro Gunpoweder de Harneet Baweja (à frente, temos o próprio, enérgico e bom disposto), uma espécie de portal mágico, que nos transporta para sabores distantes da costa sudoeste da Índia, começando em Bombaim, rumando a Goa e seguindo caminho, rumo ao sul. Provamos as influências das até então desconhecidas culturas Konkani e Malavini. Estamos num restaurante indiano — “progressivo” e “nostálgico” —, diferente de todos aqueles que conhecemos.

▲ O novo restaurante indiano dá destaquea aos sabores sudoeste da Índia, começando em Bombain, rumando a Goa e seguindo caminho, rumo ao sul. Luis Ferraz

