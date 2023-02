O facto de no top 20 das cadeias de restaurantes 17 serem americanas não é inesperado: afinal os EUA são a pátria da fast food e, naturalmente, as grandes cadeias de restaurantes nada têm de gourmet. Uma das “intrusas” na hegemonia americana no top 20 é a canadiana Tim Hortons (16.º lugar, com 4846 estabelecimentos), outra é a britânica Costa (18.º lugar, com 3400 estabelecimentos, e que foi adquirida em 2019 pela Coca-Cola Company). Mas a verdadeira outsider no top 20 é a Jollibee (17.º lugar, com 4543 estabelecimentos), com sede nas Filipinas. O seu fundador, Tony Tan Caktiong, nasceu numa humilde família de emigrantes chineses e iniciou-se no ramo explorando uma geladaria em Ciudad Quézon e tem hoje uma fortuna estimada em 1900 milhões de dólares. A fulgurante ascensão de Caktiong não é um caso invulgar entre os fundadores de grandes cadeias de fast food: muitas delas foram obra de um empreendedor de origens modestas que iniciou carreira com um estabelecimento solitário e humilde.

Vale a pena registar que só há duas cadeias da Europa continental no top 100: uma é a espanhola Telepizza (61.º lugar, com 1025 estabelecimentos), a outra é a francesa Brioche Dorée (97.º lugar, com 512 estabelecimentos). O que não quer dizer que a Europa seja pouco receptiva ao conceito de fast food, pois algumas cadeias americanas estão abundantemente representadas no Velho Continente, apesar das ricas tradições culinárias de que os europeus (sobretudo os do Sul) costumam orgulhar-se.

A maioria dos gigantes da restauração têm nomes e histórias empresariais banais, previsíveis e destituídos de identidade – é o caso da Burger King (n.º 5 do ranking), da Pizza Hut (n.º 6), ou da Domino’s Pizza (n.º7) – pelo que ficarão fora da lista abaixo.

McDonald’s

Não há provas do vínculo do bife tártaro aos tártaros (a lenda de que estes cavaleiros teriam o hábito de “processar” a carne colocando-a sob a sela, sendo assim lentamente “cozida” em suor de cavalo parece ter pouco fundamento), mas a expressão ficou e, inclusive, a palavra “tártaro” ganhou no meio culinário o valor de substantivo, designando várias receitas com carne e peixe crus.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.