Homens, carros e motas para vigiar suspeito. PJ esteve sempre ao seu lado, até quando foi fazer um exame à faculdade. Os cuidados na prisão

O jovem recém entrado para o curso de engenharia informática ia fazer um exame no auditório da FCUL e estava longe de saber que iria estar sempre acompanhado. Desde que saiu de casa, até que chegou à faculdade, na cidade universitária. Lá, os inspetores entraram no edifício e foram com ele até à porta do auditório, onde durante todo o tempo estiveram a ver cada movimento do estudante. “Estiveram sempre ao lado dele. Houve uma vigilância muito apertada”, conta ao Observador uma fonte conhecedora da investigação.

Como acontece quase sempre nestes casos, o suspeito nunca se apercebeu de qualquer movimentação e andou à vontade. Trocou mensagens, falou pouco ao telefone — algo que para a polícia é uma característica comum entre pessoas mais novas, mais ainda em casos em que o nível de socialização é inferior.

As conversas no WhatsApp e a compra de gás

Apesar de terem sido poucas as comunicações de voz no período em que estava a ser vigiado, o jovem manteve sempre uma grande intensidade de mensagens trocadas em plataformas como o WhatsApp e o Discord. Segundo o Observador apurou, nesse período chegou mesmo a publicar algumas coisas que foram confirmando que a polícia não estava no rasto de uma pessoa errada, e que as preocupações tinham razão de ser, dado que a ameaça era real, explicou a mesma fonte.

Ao que o Observador apurou, durante as vigilâncias, a equipa da PJ apercebeu-se, por exemplo, de que foi comprando coisas que não faziam sentido fora do contexto em que estava a ser investigado, uma delas foram pequenas botijas de gás: “Ele, não fumando, para que queria tanto gás de encher isqueiros?” Além disso, tinha também garrafas pequenas de gasolina.

Os cuidados para a noite que passou na prisão da PJ: foi isolado

Desde o primeiro momento que a PJ tem presente que o jovem, apesar de distinguir o bem do mal e ter noção da consequência dos seus atos, terá um distúrbio — a família terá informado as autoridades de que terá sido diagnosticado com Síndrome de Asperger.

Por todo esse contexto, pela idade e também pela complexidade do crime em causa, a Judiciária alertou os serviços prisionais para que fosse tido algum cuidado em relação à noite em que ia passar nas instalações da Rua Gomes Freire, em Lisboa. Inclusivamente houve a preocupação de ter ficado “à parte” dos restantes detidos, revela uma fonte ao Observador.