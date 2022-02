Começava a partir das 12h e pouco depois era "o fim": plano escrito do ataque tinha uma página e poucos detalhes sobre o que aconteceria

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Era uma folha, usada apenas de um dos lados. O plano escrito do ataque à Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa encontrado em casa do suspeito, um jovem de 18 anos, não tinha qualquer esquema, apenas uma pequena descrição com as horas a que a ação ia começar: seria entre as 12h e as 13h. Seguiam-se alguns outros passos e, de acordo com o planeado, pouco tempo depois seria “o fim”, apurou o Observador junto de fonte conhecedora da investigação.

O que aconteceria ao certo quando chegasse a hora do início do ataque não estava detalhado: “Tinha um planeamento a nível de horários, o que é que ia fazer [ao início do dia] e como é que ia preparar tudo. Começava de manhã e havia uma hora específica em que dizia que iria desencadear o ataque em si — ao final da manhã, por volta das 12h, 13h. E, na cabeça dele, seria uma coisa muito rápida”.