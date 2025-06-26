Hospitais: médicos tarefeiros obrigados a trabalhar nos períodos críticos. Governo vai regulamentar prestação de serviços

Os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) vão receber indicações da tutela para celebrarem contratos a médio prazo com os médicos tarefeiros, que incluam a disponibilidade para que estes prestem serviço nos períodos em que tradicionalmente existe maior carência de profissionais (como as férias de verão, de Natal, o final do ano, e os fins de semana e feriados), disse ao Observador fonte conhecedora do processo. Atualmente, as Unidades Locais de Saúde (ULS) firmam, muitas vezes, contratos com as empresas prestadoras de serviços com uma carga semanal de trabalho contratualizada, mas que exclui o trabalho nestes períodos (o que coloca frequentemente em causa o funcionamento dos serviços de urgência do SNS).

A celebração de contratos a médio prazo com os tarefeiros (sem restrições quanto aos períodos em que esse trabalho é prestado) faz parte da regulamentação do trabalho em regime de prestação de serviços que o Governo quer implementar e que está inscrito no Programa de Governo, entregue no dia 14 de junho na Assembleia da República. Ao Observador, o Ministério da Saúde adianta apenas que “está a trabalhar no sentido de estudar um modelo de regulamentação do trabalho prestado em prestação de serviços“, sem adiantar mais detalhes.

Ao que o Observador apurou, a regulamentação do trabalho à tarefa dos profissionais do SNS é uma das prioridades do Ministério da Saúde. Isto numa altura em que é cada vez maior a dependência dos serviços hospitalares de médicos tarefeiros, sendo que os gastos com prestação de serviços hospitais do SNS ultrapassaram, pela primeira, os 200 milhões de euros em 2024.

Melhorar a resposta, controlar gastos e atrair médicos: os objetivos da regulamentação

A intenção do Governo de dar indicação aos hospitais para que assinem contratos a médio prazo com as empresas prestadores de serviços médicos tem um triplo objetivo: garantir uma maior previsibilidade na resposta à população nos períodos em que a disponibilidade de médicos é menor (no verão, no Natal, no final do ano, na Páscoa, e também aos fins de semanas e feriados); controlar os gastos com médicos prestadores de serviço (uma vez que, nestes períodos, o valor pago dispara (para valores que podem atingir os 150 euros à hora); e, por último, tornar menos atrativo o trabalho à tarefa, incentivando muitos médicos que se dedicam exclusivamente à prestação de serviços a assinarem contratos individuais de trabalho com o SNS.