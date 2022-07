Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O fumo que transformou a lua numa bola difusa foi-se desvanecendo ao longo da madrugada. Pela noite dentro, chegou, enfim, um pouco de calma. Não muita. As chamas deram tréguas aos moradores e a quem combate os incêndios em Colmeias e Agodim, no distrito de Leiria, mas nem por isso chegou a perspetiva de que o novo dia será melhor ou, pelo menos, com menos aflição. E, neste assunto, população e autoridades estão de acordo.

