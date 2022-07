Cerca de 300 pessoas já foram retiradas da freguesia de Freixianda, no concelho de Ourém, devido ao incêndio que começou na quinta-feira neste município do distrito de Santarém, informou esta terça-feira a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Num balanço feito pelas 19h00 na sede da ANEPC, em Carnaxide, no concelho de Oeiras (Lisboa), o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, deu conta dos incêndios que ao final da tarde desta terça-feira mais preocupavam as autoridades e da necessidade que houve de fazer algumas evacuações “preventivas”, como foi o caso da ocorrida na freguesia de Freixianda, no concelho de Ourém.

Foram acionados dois pelotões militares, no total de 44 militares para dar apoio àquilo que são as evacuações e a análise e o apoio às vítimas”, explicou André Fernandes, sublinhando que a prioridade das autoridades é “salvar a vida das pessoas e garantir a sua segurança”.

O incêndio que teve início na quinta-feira na localidade de Cumeada, no concelho de Ourém, é aquele que neste momento está a mobilizar mais meios de combate.

Pelas 20h30, segundo o site na ANEPC, o fogo mobilizava 420 operacionais, apoiados por 125 meios terrestres e quatro meios aéreos.

Ainda de acordo com os números avançados por André Fernandes, o incêndio da Cumeada provocou danos em 11 habitações, três anexos e uma oficina, obrigando também à evacuações de Quebrada de Baixo, Casal Pinheiro e Santa Teresa, estando ainda a ser contabilizado o número de pessoas que foram retiradas destas localidades.