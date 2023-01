Alexandre Homem Cristo. A IL é um partido como os outros

Os congressos partidários são momentos nobres de atenção mediática e, por isso, uma oportunidade para um partido se apresentar a quem não o conhece por dentro, criando uma dinâmica de afirmação no seu espaço político — com novas propostas, com novas caras, com nova energia. A Iniciativa Liberal (IL) desperdiçou estrondosamente essa oportunidade. Pior: durante este fim-de-semana, a IL estilhaçou a boa imagem que tantos lhe atribuíam — a de um partido fresco, inovador e baseado em ideias. A IL que vimos na Convenção está fraturada, alimenta-se de ressentimentos pessoais, argumenta através de ataques pessoais e pouco ou nada se importa com ideias para o país — só a candidatura de Rui Rocha tinha uma visão para fora. Não é possível que alguém desinteressado das lutas internas do partido se tenha entusiasmado minimamente com a Convenção.

A luta na lama tem uma razão de ser: o poder é o afrodisíaco da vida partidária. Ora, a IL de Carlos Guimarães Pinto nasceu de um certo romantismo ideológico, mas cresceu rápido com Cotrim Figueiredo e, subitamente, assentou nos cálculos eleitorais como partido de poder, quando agora se prevê que os seus votos sejam imprescindíveis para uma maioria alternativa ao PS. A idade da inocência e do partido que parecia uma start-up acabou — a IL entrou na idade adulta. Não é só um problema de estrutura (como tanto discutiram os candidatos), mas de mudança de ambições. A partir desta Convenção, morreram as ilusões dos que viam na IL um partido diferenciado: é mesmo um partido como todos os outros — destinado ao poder e com facções internas a digladiar-se entre si para aceder a posições de decisão política.

O fim dessa ingenuidade não é forçosamente um aspecto negativo, mas tem consequências para a nova liderança de Rui Rocha. A primeira é que, a partir de agora, haverá oficialmente uma oposição interna e organizada à liderança da IL. Por mais apelos à união que se ouçam, é pouco provável que a IL volte a ser um partido coeso como havia sido (aparentemente) até à demissão de Cotrim Figueiredo. A segunda é que, num partido que procura o poder (“liderar a oposição” e “romper com o bipartidarismo”), será necessário dar maior consistência política às propostas da IL, que não raramente dispararam em todas as direcções (inevitável num programa eleitoral com 600 páginas) — e muito pouco se trabalhou nesse sentido na Convenção. A terceira é que, objectivamente, a IL ainda não tem uma estrutura partidária pronta para ser eficaz em tantas frentes e, com os holofotes apontados a essas insuficiências, o desafio organizacional é muito grande para os próximos dois anos.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.