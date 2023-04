Enquanto os combates se prolongam há meses em Bakhmut, a frente sul da guerra na Ucrânia manteve-se praticamente estagnada desde novembro de 2022, mês em que as forças ucranianas obtiveram uma importante vitória com a conquista da cidade de Kherson e do controlo integral da margem ocidental do rio Dniepre. Com o aumento das temperaturas e a tão aguardada contraofensiva de Kiev, a tranquilidade em que estava envolta aquela região parece ter terminado com um ataque surpresa durante a última semana levado a cabo pelas tropas leais a Volodymyr Zelensky, que garantem já ocupar algumas localidades da margem oriental daquele rio — e cujo controlo poderá ser ser vital para chegar à Crimeia.

Os contornos da situação militar na margem oriental do rio Dniepre ainda não são completamente claros e as informações ainda são escassas. Desvendando um pouco mais do que se está a passar no terreno, Natalia Humeniuk, porta-voz do Comando do Sul do Exército da Ucrânia, saudou, no último domingo, “os resultados impressionantes” das tropas ucranianas em Kherson nos dias anteriores. “Conseguimos atingir e destruir peças de artilharia, tanques, veículos blindados e os sistemas de defesa aérea do inimigo.”

“Por outras palavras, o nosso trabalho ao limpar a linha da frente [russa] na margem oriental é francamente poderoso”, prosseguiu a responsável militar citada pela CNN, prometendo que nos próximos dias haverá novidades. Ressalvando que os ataques ainda são limitados, Natalia Humeniuk destacou que os russos estão a retirar civis daqueles territórios. “Torna o nosso trabalho muito fácil”, disse, sublinhando que as tropas russas estão a organizar novas linhas defensivas.

