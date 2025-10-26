Irene Solà: "Escrever é questionar. É fazer perguntas e dizê-las em voz alta. Mas não é procurar respostas"

Os dois livros de Irene Sòla publicados em Portugal — Dei-te Olhos e Viste as Trevas e Eu Canto e a Montanha Dança — têm como pano de fundo duas regiões montanhosas catalãs. O primeiro, e mais recente, passa-se nas Las Guillerías, o segundo nos Pirenéus. Neles, a escritora e artista plástica descreve ao pormenor a paisagem e as tradições de ambas as regiões. Apesar disso, o seu verdadeiro interesse não é a Catalunha em si ou as suas particularidades culturais, mas a região enquanto ferramenta de storytelling.

Em entrevista ao Observador, Irene Sòla, que se viajou até Portugal para participar no primeiro fim de semana do Fólio — Festival Literário Internacional de Óbidos, falou sobre o seu interesse na narrativa, a sua paixão pelos contos populares, que tanto influenciarem Dei-Te Olhos e Viste as Trevas, e sobre como as histórias podem servir para colocarmos perguntas e refletirmos sobre nós próprios e o nosso lugar no mundo.

Neste novo romance, Dei-te Olhos e Viste as Trevas, voltamos a encontrar uma mistura entre o real e o irreal ou fantástico. É a melhor maneira de captar e descrever a paisagem e as tradições da Catalunha?

Não diria que a minha intenção tenha sido essa. Quando começo a escrever um romance, pergunto a mim mesma o que é que me interessa, quais são as perguntas que gostaria de colocar a mim própria, quais são as ideias e temas sobre os quais gostaria de pensar e investigar nos próximos meses ou provavelmente anos. Há várias coisas que podia dizer sobre este livro, mas uma coisa sobre a qual queria refletir era a família, as sagas familiares, a história. Mas, sobretudo, queria focar-me na ideia de que não existe uma única verdade neutra e em como construímos a nossa própria história familiar através de diferentes relatos; em como, ao longo da nossa vida, vamos construindo essa história, peça a peça, como um puzzle. A nossa mãe conta-nos uma coisa e depois a nossa avó conta-nos outra totalmente diferente e o nosso tio conta-nos ainda outra coisa diferente. A certa altura, apercebemo-nos de que existem partes [da mesma história] que nunca nos foram referidas, coisas que nunca nos foram contadas ou que a mesma pessoa pode dizer a mesma coisa de maneiras diferentes em momentos diferentes. Este tipo de subjetividade é algo que me interessa muito. Por exemplo, a ideia de que todos experienciamos o mundo de maneiras diferentes. Todos entendemos, lembramos e explicamos as coisas de maneira diferente. Mesmo que tenhamos estado no mesmo lugar, no mesmo momento, a viver a mesma coisa, sentimos coisas diferentes, pensamos coisas diferentes e recordamos as coisas de maneira diferente. E, se tivéssemos de explicar o que aconteceu, provavelmente usaríamos palavras diferentes. Acho que é isso que está no cerne dos meus dois romances que foram publicados em português. E, sim, existe um lugar, uma área específica, que escolho para as minhas histórias, e acho muito interessante pesquisar sobre isso, mas, neste caso específico, estava interessada no folclore. Acho que isso me captou a minha atenção por duas razões.

Que razões são essas?

Por um lado, adoro histórias. Adoro contar histórias, mas também gosto de as ouvir e de as ler. Gosto de storytelling. Gosto de contos populares. Portanto, por um lado, existe o grande prazer que as histórias e o storytelling me provocam, mas, por outro, os contos populares interessam-me muito. Queria brincar com eles e que estivessem presentes neste livro, porque me permitem pensar e refletir sobre nós, no presente. Acho que os contos populares carregam algum tipo de ADN relacionado com a forma como temos olhado para o mundo e como temos tentado fazer sentido dele narrando-o. Essa forma de olhar para o mundo — tentar compreendê-lo, impondo certas ideias, certos pontos de vista — tem passado de geração em geração através dessas histórias que chegaram até nós e que falam sobre as nossas virtudes e as nossas falhas. Porque os contos populares são complexos, complicados. Mas servem para refletir sobre as pedras que carrego na minha mochila. As coisas que herdamos é outro dos temas do livro.

A herança familiar é um tema muito presente não só neste livro, mas também em Eu Canto e a Montanha Dança. É como um fantasma, que paira sobre as personagens.

Sim, interessa-me muito refletir sobre aquilo que herdamos. Obviamente que podemos herdar coisas físicas, como uma casa, um carro, um livro, mas também podemos herdar ideias, formas de olhar o mundo, histórias, canções, palavras. Isso interessa-me muito.

▲ A capa da edição portuguesa de "Dei-te Olhos e Viste as Trevas", de Irene Solà, publicada pela Cavalo de Ferro, com tradução de Rita Custódio e Àlex Tarradellas

Falou sobre como construímos a nossa visão do mundo através daquilo que nos é contado. Será que aquilo que construímos é realmente a nossa visão? Ou será antes um produto da nossa herança familiar?

Quando escrevo, a minha intenção nunca é dar uma única resposta, ou dizer ao leitor: “Toma, está aqui a verdade, devias pensar assim”. Não. Escrever é questionar. É fazer perguntas a mim própria, é dizê-las em voz alta. Mas não é procurar respostas. A intenção nunca é encontrar uma única resposta, mas continuar a pensar, a refletir. Por exemplo, neste livro, existe um grupo de mulheres, mas elas são muito diferentes umas das outras e provavelmente responderiam de maneiras diferentes à pergunta que me colocou. Isso é fundamental. Elas têm perceções, conceitos e ideias diferentes sobre quase tudo. Sobre a morte, a família e a maternidade, mas também sobre o amor, o sexo e o diabo. Não existe uma única maneira correta de olhar para uma coisa — depende de como olhamos para ela.

Ambos os romances atravessam diferentes gerações e apresentam personagens que vivem em períodos temporais diferentes. Em Dei-te Olhos e Viste as Trevas, recua até ao início da modernidade, para contar a história desse grupo de mulheres, que viveu e morreu na mesma casa.

O romance passa-se num único dia, no tempo presente. Voltamos atrás no tempo através das memórias de um grupo de fantasmas. Desde o início, sabia que queria que a figura do diabo estivesse presente. É um diabo do folclore, de tamanho humano. E sabia que queria brincar com os contos populares [que falam sobre o diabo], que o queria no centro da história e que o início da saga familiar começasse com um pacto com o diabo. Foi por isso que decidi que a história se passaria no século XVI. O tempo é algo com que brinco muito neste romance, porque não é um romance que pretende ser histórico. Na verdade, coloca muitas questões sobre a História — com letra maiúscula —, da mesma maneira que coloca muitas questões sobre a família e sobre como as histórias familiares são muito subjetivas. O romance está constantemente a questionar quem é que escolhe o quê — por exemplo, quem é que decide o que é incluído nos livros de História, que vidas valem a pena serem contadas e que ações devemos memorizar e recordar. O tempo é tratado de uma forma muito literária. Andamos para trás e para a frente, mas 100 anos podem corresponder a duas linhas, como nas histórias da Bela Adormecida ou do Rip van Winkle [personagem principal de um conto de Washington Irving que dorme durante 20 anos]. O tempo é uma coisa muito subjetiva. Temos relógios e calendários, mas da perspetiva de um humano, um minuto ou cinco minutos podem passar de maneira diferente. Depende da situação. Interessa-me muito a forma como o storytelling pode mudar o tempo, não só no interior da própria estrutura narrativa, mas também fora dela. Se estivermos a ouvir uma história divertida ou a ver um filme muito interessante, uma hora pode passar muito depressa; mas se estiver a acontecer alguma coisa horrível ou se estivermos aborrecidos, essa mesma hora pode parecer infinita. Também tentei refletir sobre isso e brincar com isso.

Este romance tem muitas referências históricas. Por exemplo, uma das personagens é inspirada numa figura real, um bandolero muito famoso, conhecido por Serralonga, que viveu na zona das Guillerías no século XVI. O que é que lhe interessou nesta figura?

Serralonga é uma personagem muito complexa. É um bandolero, mas é também uma personagem do folclore local. Existem muitas canções e muitas histórias sobre ele. É muito interessante como, dependendo da altura, a história dele muda. Uma coisa sobre a qual pensei muito enquanto escrevia este livro foi como as personagens femininas têm sido tratadas e representadas nas narrativas historiográficas e também na ficção, por exemplo, nos contos populares. É muito interessante ler sobre a mulher do Serralonga, mas também sobre as suas amigas [amantes], como lhes chamam, mesmo em livros de historiadores contemporâneos, e ver como elas são tratadas.